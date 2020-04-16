Коронавирус
Газета.RuИнфекционист назвал сроки наступления пика пандемии в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик пандемии коронавируса в России наступит через 1,5-2 месяца. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Малышева, по мере приближения к пику количество зараженных и летальных исходов неизбежно будет нарастать.
Читать в источнике
Оценить502
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 05:56, Ашберн
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Топ-модель Ирина Шейк показала, как выглядела в 14 лет
Как выглядит девочка, поклонники знают только благодаря папарацци. К слову, полное имя малышки — Лея де Сьен Шейк Купер.
Летидор 05:40
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Общество
В Свердловской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
Сегодня, 16 апреля, в Свердловской области лабораторно подтвердили 6 новых случаев COVID-19, число заболевших в регионе достигло 111 случаев.
Уральский меридиан 03:58
Общество
За сутки в Самарской области выявили 10 заболевших коронавирусом
По данным оперштаба на четверг, 16 апреля, на территории Самарской области подтверждены в установленном порядке еще 10 новых случаев COVID-19.
Kursk.com 04:20
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия
Подмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство
Истринский городской суд Московской области в четверг арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Экономика
Минэк ответил на критику Генпрокуратуры по поводу букмекерских контор
Генпрокуратура России 14 апреля поручила Минэкономразвития дать правовую оценку обоснованности включения некоторых юридических лиц, включая компании, осуществляющие букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий.
РБК 14 апреля в 11:27
Общество
В Китае опровергли версию об искусственном происхождении коронавируса
Версия об искусственном создании коронавирусной инфекции COVID-19 не подкреплена какими-либо доказательствами.
Известия 05:50
Экономика
Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ
Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 05:34
Авто
Новый Renault Sandero Stepway впервые показали на изображениях
Накануне зарубежные дизайнеры представили рендерные изображения нового Renault Sandero Stepway, взяв за основу снимки фотошпионов, которым удалось запечатлеть автомобиль во во время тестов.
32CARS.ru вчера в 11:00
Происшествия
В Туле силовики пришли с обыском к анархистам
Как сообщила Cафонова «ОВД-Инфо», к ним в квартиру пришли силовики. Она уточнила, что дома находится только ее муж.
Медиазона 03:41
Игры
Kotaku: в Rockstar Games работают над шестой GTA
RuNews24.ru 03:38
Происшествия
В Воронежской области коронавирус подтвердили у 14 человек
14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено за сутки в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.
REGNUM 04:21
Технологии
BlaBlaCar запустил приложение для поиска помощников
Запуская новый сервис, компания пока не планировала партнерств с ИТ-компаниями или ритейлом, однако не исключает этого в дальнейшем, добавил он.
Коммерсантъ 04:00
Общество
В России за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом
За минувшие сутки в России зафиксировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом и общее количество инфицированных достигло 27 938 человек.
Известия 03:46
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Политика
Посольство РФ выяснит роль компании из США в сносе памятника Коневу
Facebook Посольство России в США выяснит роль американской компании Squire Patton Boggs в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
РЕН ТВ 14 апреля в 22:41
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Энергетика
Россия снизит экспортную пошлину на нефть почти на 80%
Экспортная пошлина на нефть из России составит с 1 мая $6,8 за тонну, сообщает Минфин. Это минимальная ставка пошлины с начала 2000-х годов.
Вести.Ru вчера в 07:23
Общество
Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Lenta.ru вчера в 12:53
Политика
Маск обвинил конкурентов в зависимости от России
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что, в отличие от его SpaceX, остальные компании на рынке пусковых услуг зависят от господдержки и поставок из России.
РИА Новости 01:58
Здоровье
Коронавирус на Кубани подтвердился еще у 21 человека
На Кубани выявили еще 21 пациента с коронавирусом.
ЮГ Times 03:52
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Общество
42 человека заразились за один день коронавирусом в Башкирии
По данным оперативного федерального штаба, 16 апреля в Республике Башкортостан зарегистрировано 42 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:10
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Происшествия
В Дагестане водитель открыл огонь по полицейским и был убит
Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на свои источники, в четверг утром при попытке полицейских остановить ВАЗ-2114 водитель открыл по ним стрельбу и был убит ответным огнем.
Росбалт 04:06
Политика
Глава Архангельской области выступил против мусорного полигона в Шиесе
Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в интервью изданию «Эхо Севера» высказался против строительства мусорного полигона на станции Шиес.
РБК 05:26
Шоу-бизнес
Давид Манукян оценил секс с Ольгой Бузовой
Люди, присутствующие на съёмочной площадке, поддержали ведущего. Они попросили оценить его сексуальную жизнь с певицей Ольгой Бузовой.
News.ru вчера в 13:09