Коронавирус
РИА НовостиВрач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
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Общество
У Льва Лещенко из-за коронавируса начался отек легких
Космос
В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида
Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.
Общество
Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Экономика
Минфин разъяснил налог на проценты по вкладам
С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей Путин выступил в ходе телеобращения к гражданам 25 марта.
Экономика
Группа ЛСР почти втрое снизит дивиденды из-за коронавируса
Совет директоров девелоперской «Группы ЛСР» рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить за 2019 год дивиденды на общую сумму 3,09 млрд руб. из расчета 30 руб. на одну обыкновенную именную акцию.
Общество
Владимир Путин объявил следующую неделю полностью нерабочей
25 марта Президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны в связи со сложившейся в мире и России обстановкой из-за распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
Еще у четырех жителей Бурятии предварительно выявили коронавирус
Еще у четырех человек, контактировавших с первыми зараженными в Бурятии, первично подтвердили наличие коронавирусной инфекции.
Гаджеты
Скидки до 8000 рублей в официальном магазине HONOR на AliExpress Tmall
Специальное предложение стартует на странице официального магазина HONOR на платформе AliExpress Tmall 27 марта и продлится до 31 марта.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Общество
Можно ли уволить в выходной день?
Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Общество
Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Авто
BMW 7-Series, простоявший 23 года в капсуле, выставили на аукцион
В Германии на аукцион выставили седан BMW 740i, который 23 года простоял в специальной капсуле с циркуляцией воздуха.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей Су-57 на предельных режимах
Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России опробовали истребители Су-57 на всех режимах полета, в том числе на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Экономика
Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса
По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 182 человека
Число заразившихся коронавирусом нового типа (Sars-Cov-2) в России выросло на 182 человека.
Наука
С помощью белков стволовых клеток удалось омолодить ткани человека
Учёные из Стенфордского университета впервые смогли омолодить клетки человека. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
Писатель Акунин сообщил, что заболел коронавирусом
У писателя Бориса Акунина (Чхартишвили) выявлен коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Общество
МТС попросила пользователей воздержаться от пересылки мемов
Президент МТС Алексей Корня обратился с открытым письмом к клиентам компании, в котором предупредил о возросшей нагрузке на сеть в условиях удаленной работы.
Политика
Канаде не нравятся планы Трампа по размещению войск на границе
Оттава, 26 марта 2020, 21:05 — REGNUM Правительство Канады подвергло критике планы президента США Дональда Трампа по отправке дополнительно 1000 военнослужащих на канадско-американскую границу, 26 марта сообщает агентство Reuters.
Общество
Как бизнес получил от Путина нужные меры поддержки
Татулова стала одним из немногих участников встречи, кто попытался убедить президента в необходимости дополнительных антикризисных мер.
Здоровье
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Здоровье
Трамп объяснил выход США на первое место по числу зараженных COVID-19
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США вышли на первое место по числу зараженных новым коронавирусом из-за числа сделанных тестов.
Общество
Путин предложил выплачивать семьям с детьми до трех лет 5 тысяч рублей
Культура
Озвучивший Человека-паука актер Сергей Смирнов умер в 37 лет
Космос
Ученые разработали ионный двигатель для миссии DART на астероид
Миссия НАСА по испытанию перенаправления двойного астероида DART запланирована на 22 июля 2021 года.
Происшествия
МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге
Семь человек погибли, ещё один пострадал.