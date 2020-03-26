с чего всё началось

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.

Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве

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