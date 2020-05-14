Коронавирус
Газета.RuВрач рассказал о быстром переходе COVID-19 в тяжелую стадию
Новая коронавирусная инфекция быстро переходит из легкой в средне-тяжелую и тяжелую стадии, заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Ухудшение состояния больных COVID-19, даже если изначально болезнь протекает в легкой форме, может произойти очень скоро, рассказал РИА Новости главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.РИА Новостивчера в 21:08
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