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РИА НовостиРИА НовостиВрач рассказал о переломном моменте в борьбе с коронавирусом в России

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал ближайшие две недели переломным моментом в борьбе с коронавирусом.
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с чего всё началось

Вирусолог предостерёг москвичей от поездок на дачу во время карантина из-за коронавируса

Скорость распространения коронавируса зависит от соблюдения карантина, отметил Викулов.
Говорит Москва07:09

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Врач рассказал о переломном моменте в ситуации с коронавирусом в России

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Врач: Предстоящие две недели станут переломным моментом в борьбе с коронавирусом

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Врач рассказал о переломном моменте в борьбе с коронавирусом в России

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Врач рассказал о переломном моменте в борьбе с коронавирусом в России

Ореанда-Новости08:35

Врач заявил о переломном моменте в борьбе с коронавирусом в России

Московский Комсомолец08:25

Вирусолог: В России наступает переломный момент в борьбе с COVID-19

РЕН ТВ08:12

Врач предрек «переломный момент» в борьбе с COVID-19 в России

Известия08:52
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
Здоровье

В Севастополе из-за коронавируса закрывают отель с постояльцами

В Севастополе на карантин закроют отель «Аквамарин», где обнаружили больную коронавирусом.
Профиль 10:42
Общество

У Игоря Николаева диагностирована очаговая пневмония

У 60-летнего советского, российского певца, актера и автора песен Игоря Николаева, обратившегося за медицинской помощью в больницу в Коммунарке, диагностирована очаговая пневмония.
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
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Политика

Швейцарцев возмутила статья о «бесполезности» российской помощи Италии

Читатели швейцарского издания Blick раскритиковали публикацию о "бесполезности" российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:32
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ПФР досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель

Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель.
Вечерняя Москва 10:59
Общество

Лидер Rammstein Линдеманн заразился коронавирусом в тяжелой форме

Газета.Ru 09:39
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Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25

На 27 марта Центробанк установил курс доллара в 78,7 руб, курс евро — в 85,9 руб. Но если цена на нефть сохранится на уровне $25 в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, объяснил замминистра.
РБК 10:11
Космос

Связь темной материи и нейтрино не подтвердилась

О возможной связи между стерильным нейтрино и темной материей особенно активно заговорили в последние годы, когда наблюдения космических рентгеновских телескопов XMM-Newton и Chandra обнаружили, что соседние скопления галактик испускают фотоны с энергиями 3,5 КэВ.
Naked Science 02:42
Армия и оружие

Минобороны показало учения медицинского спецназа на Урале

Медицинский спецназ прибыл на Урал на учения.
Телеканал 360° 25 марта в 23:40
Общество

Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом. Обобщение

Правительство России инициировало целый комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19: уже с 28 марта будут закрыты рестораны, бары, санатории, детские лагеря и горнолыжные курорты, а региональным властям рекомендовали запретить все массовые мероприятия и закрыть кинотеатры.
Интерфакс 09:36
Шоу-бизнес

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Известная телеведущая Ольга Бузова в шоу "Алена, блин" сделала признание, что ее бывший муж Дмитрий Тарасов постоянно намекал, что у нее маленькая грудь.
Pravda.Ru 10:31
Общество

В России 20% заболевших коронавирусом заразились внутри страны

В Роспотребнадзоре рассказали, что на сегодняшний день 80% заболевших коронавирусом - это люди, прибывшие в Россию из других стран, где ранее были выявлены случаи COVID-19.
Ридус 10:09
Политика

Трамп объяснил лидерство США в мире по числу заражений коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Российская газета вчера в 21:47
Политика

«МБХ Медиа»: Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии

Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии. Это подсчитало издание «МБХ Медиа».
Эхо Москвы вчера в 13:00
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Краснодаре

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Краснодаре мужчину, который намеревался устроить в городе теракт.
Газета.Ru 06:02
Политика

Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита Евросоюза

Италия отклонила итоговый проект документа совещания 27 глав государства ЕС, которое прошло в формате видеоконференции и было посвящено разработке мер по преодолению пандемии коронавируса COVID-19.
Городовой 01:19
Общество

В Кремле назвали цель предстоящей нерабочей недели

Цель предстоящей нерабочей недели состоит в том, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:38
Религия

В РПЦ раскритиковали запрет петербургских властей посещать церкви

Губернатор Петербурга запретил посещать церкви и мечети в период с 28 марта по 5 апреля.
Piter.tv вчера в 15:40
Общество

«Почта России» закроет отделения на 3 дня из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса «Почта России» закроет на несколько дней все свои отделения, кроме работающих круглосуточно.
РБК 10:13
Здоровье

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
RT на русском 08:52
Общество

Кто будет работать, а кто пойдет отдыхать: рецепты бизнеса и советы юриста о «путинских каникулах»

Россия готовится к внезапным каникулам, которые президент объявил как средство борьбы с коронавирусом.
Новый День вчера в 09:33
Футбол

ФИФА рассматривает вопрос о продлении летнего трансферного окна до 31 декабря

Как сообщает Football Italia со ссылкой на L'Equipe, ФИФА изучает возможность продления летнего трансферного окна до конца этого календарного года.
Советский спорт 11:17
Здоровье

Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян воздержаться от поездок на дачу в период пандемии.
РИА Новости 10:38
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
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Общество

В России введут штрафы за нарушение правил карантина

По словам Мишустина, именно поэтому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать введенные правила.
Газета.Ru вчера в 09:26
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Каррагер составил символическую сборную сезона АПЛ

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер составил свою символическую сборную сезона АПЛ. Вратарь: Дин Хендерсон (" Шеффилд Юнайтед").
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Общество

Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил о положительных результатах тестов на болезнь, вызванную новым коронавирусом.
Газета.Ru 09:12
Общество

Суд отменил досрочное освобождение экс-главы ФСИН Реймера из колонии

Калининградский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на условно-досрочное освобождение бывшего руководителя ФСИН Александра Реймера, осужденного за аферу с электронными браслетами, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 07:42
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Общество

Сотрудник «Газпрома» заразился коронавирусом

Сотрудник «Газпрома» заболел коронавирусом, сообщила пресс-служба компании.
Ведомости 10:35
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