Коронавирус
РИА НовостиВрач рассказал о переломном моменте в борьбе с коронавирусом в России
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал ближайшие две недели переломным моментом в борьбе с коронавирусом.
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Скорость распространения коронавируса зависит от соблюдения карантина, отметил Викулов.Говорит Москва07:09
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