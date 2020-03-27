с чего всё началось

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал ближайшие две недели переломным моментом в борьбе с коронавирусом.

Врач рассказал о переломном моменте в борьбе с коронавирусом в России

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