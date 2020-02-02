Технологии
Вести.RuВрач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы. Гаджеты помогают похудеть, следят за физической активностью своих хозяев. Однако многие пользователи до сих пор верят мифам и страхам, которые касаются этих девайсов, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Компьютеров (облучают) и смартфонов (следят и записывают). Сейчас пришло время бояться умных часов и фитнес-браслетов.Радио Sputnikвчера в 18:00
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