Технологии

Вести.RuВести.RuВрач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы. Гаджеты помогают похудеть, следят за физической активностью своих хозяев. Однако многие пользователи до сих пор верят мифам и страхам, которые касаются этих девайсов, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

«Устрашающая сила». Врач развеял мифы о фитнес-браслетах

Компьютеров (облучают) и смартфонов (следят и записывают). Сейчас пришло время бояться умных часов и фитнес-браслетов.
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«Устрашающая сила». Врач развеял мифы о фитнес-браслетах

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Кардиолог опроверг мифы о вреде фитнес-браслетов

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