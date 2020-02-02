Технологии
Вести.RuВрач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы. Гаджеты помогают похудеть, следят за физической активностью своих хозяев. Однако многие пользователи до сих пор верят мифам и страхам, которые касаются этих девайсов, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Компьютеров (облучают) и смартфонов (следят и записывают). Сейчас пришло время бояться умных часов и фитнес-браслетов.Радио Sputnikвчера в 18:00
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ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах
Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
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Вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров заявил, что россиянам новый тип коронавируса 2019-nCoV не угрожает.
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В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей
Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
В МЧС назвали причину обрушения кровли кафе в Новосибирске
Причиной трагедии стало скопление снега на крыше пристройки к кафе где находился гардероб заведения.
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Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу
Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».
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Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем
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Дочь Успенской заявила об издевательствах со стороны матери
Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала об издевательствах со стороны матери, передает РИА Новости.
Хоккей
«Рейнджерс» Панарина в гостях обыграли «Детройт»
Гости победили во встрече со счетом 1:0. Единственную шайбу в матче забросил Мика Зибанежад.
Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Общество
Со 2 февраля меняются правила получения шенгенских виз
В воскресенье, 2 февраля, в силу вступит обновленный Визовый кодекс ЕС, это означает, что многократные разрешения на въезд будут выдаваться по другим правилам.
Экономика
У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос
У 38% россиян, которые хотели бы получить ипотечный кредит, нет свободных средств на первый взнос, показал опрос Райффайзенбанка, его результаты цитирует РБК.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Происшествия
Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице
Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Политика
Британия официально вышла из Евросоюза
Выход Великобритании из ЕС Референдум по поводу членства Великобритании в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года.
Здоровье
Коронавирус поразил легкие жительницы Китая за три дня
Британское издание The Daily Mail опубликовало снимки легких уроженки Китая, у которой был выявлен коронавирус нового типа.
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Общество
В Приморье для граждан Китая откроют карантинные пункты
По словам губернатора, изолированные пункты временного размещения появятся в районах Артем, Пограничный, Хасанский и Октябрьский, где граждане Китая, которые въезжают в Россию по виду на жительство, будут находиться на двухнедельном карантине.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
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В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку
Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Футбол
Фото занимающейся боксом жены Месси набрало более миллиона лайков
Антонелла Рокуццо, супруга капитана каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, решила заняться боксом.
Политика
Пушков оценил переговоры Белоруссии и США
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова главы Госдепартамента США Майка Помпео о способности американских компаний полностью обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Общество
Вильфанд пообещал москвичам «нормальную погоду» впервые за зиму
Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля, когда температура опустится до 14 градусов мороза.
Политика
Поправки президента о горячем питании для школьников приняли в Госдуме
В Государственную Думу поступили законодательные инициативы Президента России об обеспечении бесплатным горячим питанием школьников, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Здоровье
Врачи объяснили, как распознать образовавшийся в венах тромб
Как сообщает ToDay News Ufa, глава Московского городского флебологического центра ГКБ № 1 имени Пирогова, Сергей Чубченко,сообщил, по каким признакам можно распознать тромбы в венах.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Энергетика
В США предсказали «газовый армагеддон»
Американские аналитики предсказали "газовый армагеддон", который может произойти из-за того, что спрос на топливо падает.
Политика
США ввели ограничения на въезд в отношении граждан шести стран
Президент США Дональд Трамп принял решение ввести ограничения на въезд в страну для граждан шести стран.
Происшествия
Из реки в Киеве выловили мужскую голову в пакете
В Киеве из реки Днепр в заливе Собачье устье рыбаки выловили пакет с мужской головой. Об этом сообщает онлайн-издание «Информатор».