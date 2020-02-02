Технологии

Вести.RuВести.RuВрач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы. Гаджеты помогают похудеть, следят за физической активностью своих хозяев. Однако многие пользователи до сих пор верят мифам и страхам, которые касаются этих девайсов, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

«Устрашающая сила». Врач развеял мифы о фитнес-браслетах

Компьютеров (облучают) и смартфонов (следят и записывают). Сейчас пришло время бояться умных часов и фитнес-браслетов.
Радио Sputnikвчера в 18:00

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«Устрашающая сила». Врач развеял мифы о фитнес-браслетах

Радио Sputnikвчера в 18:00

Кардиолог опроверг мифы о вреде фитнес-браслетов

РБКвчера в 22:29

«Это такая мулька». Кардиолог развеял мифы о вреде фитнес-браслетов

Life.ruвчера в 19:29

Кардиолог развеял популярные мифы об умных часах

Lenta.ruвчера в 21:05

Кардиолог развеял мифы о вреде фитнес-браслетов

РЕН ТВвчера в 21:08

Врач-кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах

Известиявчера в 21:36

Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах

РИА Новостивчера в 19:09
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Общество

ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах

Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
REGNUM вчера в 23:23
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Здоровье

Врач заявил, что коронавирус не страшен россиянам

Вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров заявил, что россиянам новый тип коронавируса 2019-nCoV не угрожает.
News.ru 31 января в 10:28
Хоккей

В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей

Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:31
Происшествия

В МЧС назвали причину обрушения кровли кафе в Новосибирске

Причиной трагедии стало скопление снега на крыше пристройки к кафе где находился гардероб заведения.
REGNUM вчера в 18:42
Шоу-бизнес

Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу

Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».
News.ru вчера в 13:34
Политика

Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем

Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Газета.Ru вчера в 10:24
Шоу-бизнес

Дочь Успенской заявила об издевательствах со стороны матери

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала об издевательствах со стороны матери, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 22:45
Хоккей

«Рейнджерс» Панарина в гостях обыграли «Детройт»

Гости победили во встрече со счетом 1:0. Единственную шайбу в матче забросил Мика Зибанежад.
Матч ТВ вчера в 21:31
Политика

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Lenta.ru вчера в 09:08
Общество

Со 2 февраля меняются правила получения шенгенских виз

В воскресенье, 2 февраля, в силу вступит обновленный Визовый кодекс ЕС, это означает, что многократные разрешения на въезд будут выдаваться по другим правилам.
Свободная Пресса вчера в 01:23
Экономика

У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос

У 38% россиян, которые хотели бы получить ипотечный кредит, нет свободных средств на первый взнос, показал опрос Райффайзенбанка, его результаты цитирует РБК.
Forbes вчера в 02:43
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Происшествия

Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице

Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Газета.Ru вчера в 09:12
Политика

Британия официально вышла из Евросоюза

Выход Великобритании из ЕС Референдум по поводу членства Великобритании в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года.
РИА Новости 31 января в 18:06
Здоровье

Коронавирус поразил легкие жительницы Китая за три дня

Британское издание The Daily Mail опубликовало снимки легких уроженки Китая, у которой был выявлен коронавирус нового типа.
Народные новости вчера в 21:57
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Общество

В Приморье для граждан Китая откроют карантинные пункты

По словам губернатора, изолированные пункты временного размещения появятся в районах Артем, Пограничный, Хасанский и Октябрьский, где граждане Китая, которые въезжают в Россию по виду на жительство, будут находиться на двухнедельном карантине.
РБК вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец вчера в 02:02
Происшествия

В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку

Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Российская газета 31 января в 01:55
Футбол

Фото занимающейся боксом жены Месси набрало более миллиона лайков

Антонелла Рокуццо, супруга капитана каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, решила заняться боксом.
Газета.Ru вчера в 21:34
Политика

Пушков оценил переговоры Белоруссии и США

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова главы Госдепартамента США Майка Помпео о способности американских компаний полностью обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
Известия вчера в 20:31
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru вчера в 02:59
Общество

Вильфанд пообещал москвичам «нормальную погоду» впервые за зиму

Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля, когда температура опустится до 14 градусов мороза.
Известия вчера в 23:53
Политика

Поправки президента о горячем питании для школьников приняли в Госдуме

В Государственную Думу поступили законодательные инициативы Президента России об обеспечении бесплатным горячим питанием школьников, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
SM News вчера в 12:18
Здоровье

Врачи объяснили, как распознать образовавшийся в венах тромб

Как сообщает ToDay News Ufa, глава Московского городского флебологического центра ГКБ № 1 имени Пирогова, Сергей Чубченко,сообщил, по каким признакам можно распознать тромбы в венах.
ToDay News Ufa вчера в 23:02
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM 31 января в 00:22
Энергетика

В США предсказали «газовый армагеддон»

Американские аналитики предсказали "газовый армагеддон", который может произойти из-за того, что спрос на топливо падает.
Газета.Ru 31 января в 12:00
Политика

США ввели ограничения на въезд в отношении граждан шести стран

Президент США Дональд Трамп принял решение ввести ограничения на въезд в страну для граждан шести стран.
Известия 31 января в 17:08
Происшествия

Из реки в Киеве выловили мужскую голову в пакете

В Киеве из реки Днепр в заливе Собачье устье рыбаки выловили пакет с мужской головой. Об этом сообщает онлайн-издание «Информатор».
Lenta.ru вчера в 15:16
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