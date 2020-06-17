Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиМедик рассказал, как вода поможет бросить курить

Вода может помочь курильщикам избавиться от вредной привычки, рассказал в интервью радио Sputnik президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Андрей Демин.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Врач назвал самое доступное средство от курения

Вода поможет и тем, кто боится после отказа от курения набрать лишний вес.
Радио Sputnik19:00

Подробнее о событии

Врач рассказал о пользе воды в отказе от курения

РЕН ТВ20:49

Врач рассказал о значении воды для бросающих курить

Известия22:01

Врач рассказал о пользе воды в отказе от курения

Lenta.ru21:15

Врач назвал доступный способ бросить курить с помощью воды

РБК22:49

Российский медик порекомендовал курильщикам пить воду

ФедералПресс19:32

Медик рассказал, как вода поможет бросить курить

РИА Новости19:02

Врач назвал самое доступное средство от курения

Радио Sputnik19:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Вести.Ru 08:30
2
Общество

Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников

Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы 13:31
5
Энергетика

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

ДНР и ЛНР снабжаются российским газом с февраля 2015 года, после того как «Нафтогаз Украины» прервал поставки в непризнанные республики, заявив, что газопроводы разрушены из-за боевых действий.
Коммерсантъ вчера в 15:19
93
Общество

В США сравнили число жертв коронавируса с потерями армии в Первой мировой

Число жертв коронавируса в США превысило потери американской армии в Первой мировой войне. Об этом сообщает Associated Perss.
Lenta.ru 22:46
2
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:54
215
Общество

Отбывавший срок в США российский программист Лисов вылетел на родину

Газета.Ru 23:21
16
Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16:40
1,6K
Авто

Lexus представил седан Lexus IS нового поколения

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Lexus, в основу модели IS четвертого поколения легла глубоко модернизированная платформа седана прошлой генерации – она стала более жесткой и легкой, а в сборке кузова теперь применяются новые технологии сварки и дополнительные усилители.
Автоновости дня 02:06
8
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru 14 июня в 23:21
848
Политика

Власти Южной Кореи: терпение в отношении КНДР закончилось

Терпение южнокорейских властей в отношении северных соседей закончилось.
Московский Комсомолец 22:56
Общество

Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram.
РИА Новости 21:46
596
Общество

Минимальный размер пособия по безработице повысили в Оренбуржье

В Оренбургской области увеличили минимальный размер пособия по безработице после соответствующего поручения президента России Владимира Путина.
РИА Оренбуржье 06:36
2,1K
Армия и оружие

Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками

Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты не носили носки, а использовали вместо них портянки.
РИА Новости 20:18
4
Общество

СФ предложил расширить выплату в 10 тыс. рублей на детей до 18 лет

Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, до 18 лет.
Известия 11:49
12
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
192
Экономика

В Фонде соцстраха объяснили причину неоплаты некоторых больничных для лиц 65+

В Фонде социального страхования Ивановской области объяснили, почему отказывают в оформлении и оплате больничных для лиц, кому 65 лет исполнилось после 1 июня 2020 года.
Ивановские новости 14 июня в 02:47
3
Экономика

В России зафиксирован рекордный прирост плохих долгов по кредиткам

Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе–мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%).
Известия вчера в 17:15
35
Экономика

Жители России стали покупать более дешёвые продукты

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM 04:46
108
Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК 17:47
68
Происшествия

Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова

Аргументы и Факты вчера в 22:33
4,9K
Общество

В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru 12:43
1K
Здоровье

В Хакасии за сутки выписали почти сто пациентов с коронавирусом

Абакан, 16 июня 2020, 08:18 — REGNUM В Хакасии за сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели ещё 98 пациентов.
REGNUM 01:18
131
Политика

Трамп подписал указ о реформе полиции

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
29
Экономика

Омичи смогут взять ипотеку под 3,1% годовых

Омск, 17 июня 2020, 06:18 — REGNUM В Омской области снизили ставку по ипотеке на новостройки до 3,1% годовых.
REGNUM 23:18
19
Общество

В Горном Алтае выявили 34 новых случая заражения коронавирусом

Горно-Алтайск, 17 июня 2020, 05:49 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 22:49
33
Общество

Экс-мэра Владивостока Пушкарева перевели в другую колонию

После поверки Генпрокуратуры, бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который находился в колонии в городе Спасске-Дальнем в Приморском крае, перевели в другое исправительное учреждение из-за слишком мягких условий отбывания наказания.
Российская газета 03:10
4
Происшествия

Во Франции расследуют беспорядки с участием чеченцев

Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном коммюнике МВД Франции.
РИА Новости вчера в 15:32
1,6K
Общество

В магазинах еще до голосования появилась конституция с поправками

В книжных магазинах появились новые издания конституции уже с поправками, которые вынесены на общероссийское голосование, заметил корреспондент РБК.
Forbes 01:51
700
Политика

Подлодки ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали

Агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на судебные документы, сообщило о фальсификации результатов лабораторных исследований, в результате которых ведущим поставщиком высокопрочной стали для подводных лодок ВМС США на протяжении десятилетий поставлялся некачественный металл.
Военное дело вчера в 23:17
30
Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
447
Как работают Яндекс.Новости?
Главное