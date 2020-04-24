Коронавирус

REGNUMREGNUMВрач рассказал о правилах посещения магазинов при пандемии

Эксперт назвал десять основных правил при посещении учреждений торговли. Это составление плана покупок и посещение знакомых магазинов. Покупателю стоит знать, что где лежит.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Врач перечислил основные правила посещения магазина в условиях пандемии

Газета.Ruвчера в 21:22

Советы врача: 10 правил посещения магазина во время коронавируса

ТК Звезда01:06

Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях коронавируса

Известиявчера в 22:14

Доктор Комаровский перечислил правила безопасного похода в магазин

Телеканал 360°03:00

Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии

RT на русскомвчера в 19:30

Комаровский составил правила посещения магазинов в пандемию

РИА Новостивчера в 19:03

Доктор Комаровский назвал 10 правил посещения магазина

SMINEWS в Подольскевчера в 02:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 03:23, Ашберн
Происшествия

В Кемерово произошел пожар в кадетском корпусе

Газета.Ru 02:07
26
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
391
Общество

В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом

Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Общество

Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова

Автор рецепта и технологии изготовления легендарных советских конфет "Птичье молоко", почетный житель Владивостока Анна Чулкова умерла на 87-м году жизни.
ТАСС вчера в 23:54
6
Политика

Зеленскому припомнили высмеивание Саакашвили

Lenta.ru 02:46
Энергетика

Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
1,3K
Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
91
Политика

Верховный совет Хакасии не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума

Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума.
ТАСС 01:27
25
Общество

Более 40% системы здравоохранения Москвы борются с коронавирусом

RT на русском 01:42
1
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
3K
Общество

Раскрыты главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса

Ученые Принстонского университета раскрыли основные поведенческие ошибки, которые могут затруднить выход общества из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:30
2
Общество

Четыре новых случая коронавируса зарегистрировано в Крыму

За минувшие сутки в Крыму подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции.
Форпост Севастополь 03:03
Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

РБК вчера в 08:43
39
Общество

Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России

Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь вчера в 11:21
10
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,5K
Здоровье

В России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса

Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что после онокчания пандемии коронавируса в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции.
Эхо Москвы в Челябинске 00:33
74
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ вчера в 11:11
727
Здоровье

В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
32
Общество

Свердловский губернатор: решение о пропускной системе ещё не принято

Глава региона признал, что такой сценарий возможен. Тем не менее, власти ещё думают над внедрением системы в жизнь.
REGNUM 02:24
44
Происшествия

Увеличилось количество сгоревших в кузбасском селе Постниково домов

Кемерово, 23 апреля 2020, 16:39 — REGNUM В селе Постниково Ижморского района Кузбасса, по последним данным, сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди.
REGNUM вчера в 09:39
163
Политика

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
783
Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
2,5K
Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18
76
Футбол

Донецкий «Шахтер» возобновил тренировки

Донецкий «Шахтер» вернулся к тренировкам после паузы из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 00:26
Общество

СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовится подать новую порцию предложений в правительство в связи с карантинными мерами, принятыми в стране, узнала газета «Коммерсант».
РБК 02:55
Политика

СМИ: Главный храм ВС РФ украсят мозаиками с Путиным, Шойгу и Сталиным

Стены главного храма вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот" собираются украсить мозаикой с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина, пишет "МБХ медиа" со ссылкой на источник.
ЗакC.Ру 02:30
6
Общество

Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.
РБК 01:30
357
Политика

МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
810
Общество

Против удаленной работы сотрудников выступили 80% работодателей

Как отмечается в исследовании, в связи с нерабочим периодом, объявленным с 28 марта, 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу.
Российская газета 02:56
20
Общество

«Союзмультфильм» намерен вернуть права на Чебурашку

Вести.Ru вчера в 20:10
146
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Комаровский Евгений Олегович
Врач
Советский и украинский врач-педиатр, писатель, ведущий телепередачи «Школа доктора Комаровского», ведущий радиопрограммы «Микстура шоу» на Русском радио, ведущий рубрики «Спросите доктора Комаровского» в программе «Навигатор. Новости» на детском телеканале «Карусель», автор научных трудов и научно-популярных статей и книг, самая известная из которых - «Здоровье ребёнка и здравый смысл его родственников» - более 15 переизданий в России и на Украине.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное