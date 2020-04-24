Эксперт назвал десять основных правил при посещении учреждений торговли. Это составление плана покупок и посещение знакомых магазинов. Покупателю стоит знать, что где лежит.

Врач рассказал о правилах посещения магазинов при пандемии

Общество В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.

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Здоровье В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете». 32

Происшествия Увеличилось количество сгоревших в кузбасском селе Постниково домов Кемерово, 23 апреля 2020, 16:39 — REGNUM В селе Постниково Ижморского района Кузбасса, по последним данным, сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди. 163

Политика Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19. 783

Политика Горбачев назвал виновников срыва перестройки Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев. 2,5K

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Футбол Донецкий «Шахтер» возобновил тренировки Донецкий «Шахтер» вернулся к тренировкам после паузы из-за пандемии коронавируса.

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