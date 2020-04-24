Коронавирус
REGNUMВрач рассказал о правилах посещения магазинов при пандемии
Эксперт назвал десять основных правил при посещении учреждений торговли. Это составление плана покупок и посещение знакомых магазинов. Покупателю стоит знать, что где лежит.
Читать в источнике
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 03:23, Ашберн
Происшествия
В Кемерово произошел пожар в кадетском корпусе
Газета.Ru 02:07
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Общество
В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом
Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Общество
Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова
Автор рецепта и технологии изготовления легендарных советских конфет "Птичье молоко", почетный житель Владивостока Анна Чулкова умерла на 87-м году жизни.
ТАСС вчера в 23:54
Политика
Зеленскому припомнили высмеивание Саакашвили
Lenta.ru 02:46
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
Общество
Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
Политика
Верховный совет Хакасии не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума
Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума.
ТАСС 01:27
Общество
Более 40% системы здравоохранения Москвы борются с коронавирусом
RT на русском 01:42
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Общество
Раскрыты главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса
Ученые Принстонского университета раскрыли основные поведенческие ошибки, которые могут затруднить выход общества из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:30
Общество
Четыре новых случая коронавируса зарегистрировано в Крыму
За минувшие сутки в Крыму подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции.
Форпост Севастополь 03:03
Общество
Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России
Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь вчера в 11:21
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Здоровье
В России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса
Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что после онокчания пандемии коронавируса в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции.
Эхо Москвы в Челябинске 00:33
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ вчера в 11:11
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
Общество
Свердловский губернатор: решение о пропускной системе ещё не принято
Глава региона признал, что такой сценарий возможен. Тем не менее, власти ещё думают над внедрением системы в жизнь.
REGNUM 02:24
Происшествия
Увеличилось количество сгоревших в кузбасском селе Постниково домов
Кемерово, 23 апреля 2020, 16:39 — REGNUM В селе Постниково Ижморского района Кузбасса, по последним данным, сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди.
REGNUM вчера в 09:39
Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18
Футбол
Донецкий «Шахтер» возобновил тренировки
Донецкий «Шахтер» вернулся к тренировкам после паузы из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 00:26
Общество
СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовится подать новую порцию предложений в правительство в связи с карантинными мерами, принятыми в стране, узнала газета «Коммерсант».
РБК 02:55
Политика
СМИ: Главный храм ВС РФ украсят мозаиками с Путиным, Шойгу и Сталиным
Стены главного храма вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот" собираются украсить мозаикой с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина, пишет "МБХ медиа" со ссылкой на источник.
ЗакC.Ру 02:30
Общество
Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа
Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.
РБК 01:30
Политика
МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
Общество
Против удаленной работы сотрудников выступили 80% работодателей
Как отмечается в исследовании, в связи с нерабочим периодом, объявленным с 28 марта, 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу.
Российская газета 02:56
Общество
«Союзмультфильм» намерен вернуть права на Чебурашку
Вести.Ru вчера в 20:10