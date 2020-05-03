Коронавирус
ИзвестияВрач рассказал о ранних симптомах коронавируса
Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал ранние симптомы заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом специалист рассказал в воскресенье, 3 мая, в интервью телеканалу «Звезда». Доктор отметил, что на ранней стадии проявления заболевания схожи с состоянием похмелья.
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с чего всё началось
Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев назвал все симптомы, по которым человек может определить у себя наличие инфекции коронавируса. Медицинский специалист разобрал по полочкам все симптомы, согласно которым у человека начинает проявляться инфицирование COVID-19.ТК Звезда04:45
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