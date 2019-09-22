Футбол
Lenta.ruВрач рассказал о спортивном состоянии Кокорина и Мамаева после тюрьмы
Как отметил Ачкасов, в первую очередь спортивную форму футболистов спасло то, что они соблюдали режим и высыпались в тюрьме. Потому ее последствия не стали тяжелыми для состояния Кокорина и Мамаева. «Тюрьма не так катастрофична, как восстанавливаться после травмы», — отметил врач.
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