Коронавирус — возбудитель COVID-19 не следует канонам классической эпидемиологии и действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".

с чего всё началось

Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1". Он отметил, что коронавирус не следует канонам классической эпидемиологии.

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