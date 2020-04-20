Коронавирус
Газета.RuВрач рассказал о странностях коронавируса
Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1". Он отметил, что коронавирус не следует канонам классической эпидемиологии.
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с чего всё началось
Коронавирус — возбудитель COVID-19 не следует канонам классической эпидемиологии и действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".РИА Новостивчера в 21:00
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