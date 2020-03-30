Коронавирус

ИзвестияИзвестияВрач рассказал о «суперспособности» коронавируса

Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса. По его словам, возбудитель нового типа коронавируса принадлежит к группе РНК-вирусов, которые могут быстро мутировать.
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с чего всё началось
Коронавирус COVID-19 обладает уникальной способностью очень быстро мутировать, рассказал врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин в интервью телеканалу RT
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Врач рассказал о суперспособности коронавируса

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БИЗНЕС Online16:22
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Общество

Российские военные в Италии провели дезинфекцию домов престарелых

Военные эпидемиологи России провели полную санитарную обработку трёх пансионатов для пожилых людей в Италии сообщает 30 марта Министерство обороны России.
ИА Красная Весна 02:00
Технологии

Johnson & Johnson начнет тестирование вакцины от коронавируса на людях в сентябре

Американская компания Johnson & Johnson объявила в понедельник, 30 марта, что планирует начать испытания разрабатываемой ею вакцины от коронавируса на людях не позднее сентября.
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Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости 00:26
Общество

В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции

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ИА Красная Весна вчера в 16:24
Происшествия

В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар

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Ученые установили радиус действия чихания

Американские ученые выяснили, что капли жидкости при чихании образуют облако на расстоянии 7-8 метров от чихнувшего и сохраняются в таком виде гораздо дольше, чем предполагалось ранее.
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Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

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Газета.Ru 05:22
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Дана Борисова отказалась от помощи нарколога

Телеведущая Дана Борисова отказалась от получения помощи со стороны нарколога. Знаменитость сообщила, что у неё произошёл срыв.
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Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле

Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о турнире UFC 249, главным событием которого должен стать поединок чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
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Общество

Конте: пандемия ведет к всплеску антиевропейских настроений

Кризис из-за пандемии коронавируса может привести к вспышке антиевропейских настроений.
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Собчак переболела коронавирусом

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Общество

Заболевшая коронавирусом жительница Алтая летела с депутатами

Как сообщает издание, в том самолете с женщиной летели из Москвы в Барнаул депутаты Госдумы от Алтайского края Иван Лоор, Валерий Елыкомов, депутат Госдумы от Республики Алтай Иван Белеков, депутат Алтайского Заксобрания, персек крайкома КПРФ Мария Прусакова, а также бизнесмены.
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Гаджеты

Intel переложила выпуск драйверов для процессоров Kaby Lake-G на плечи AMD

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Спорт

Олимпийская чемпионка Резцова призвала отказаться от карантина

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала карантин по коронавирусу и заявила, что не соблюдает его.
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В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru 14:10
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Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии

Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.
РИА Новости 04:46
Происшествия

Сотрудники полиции разыскивают 37-летнего братчанина

Особых примет у разыскиваемого нет. Сотрудники полиции просят помощи у жителей Братска и Иркутской области в поиске мужчины.
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Армия и оружие

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Общество

В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии

Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
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Общество

Путин рассказал россиянам о новых правилах посещения магазинов и аптек

Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках в условиях распространения коронавируса.
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Сахалинцы, изолированные в лагере «Юбилейный», продолжают бастовать

Сахалинцы, изолированные в Березняках, продолжают бастовать .
АСТВ 27 марта в 23:23
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
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Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
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Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины

Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.
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Певица Нюша опубликовала откровенное фото в боди

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Не губить бизнес: глава Бурятии определил задачи нерабочей недели

Напомним, к настоящему времени на территории республики подтверждены уже 13 случаев заражения новой инфекцией.
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