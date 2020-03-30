Коронавирус
ИзвестияВрач рассказал о «суперспособности» коронавируса
Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса. По его словам, возбудитель нового типа коронавируса принадлежит к группе РНК-вирусов, которые могут быстро мутировать.
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с чего всё началось
Коронавирус COVID-19 обладает уникальной способностью очень быстро мутировать, рассказал врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин в интервью телеканалу RT.БИЗНЕС Online16:22
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Общество
Российские военные в Италии провели дезинфекцию домов престарелых
Военные эпидемиологи России провели полную санитарную обработку трёх пансионатов для пожилых людей в Италии сообщает 30 марта Министерство обороны России.
Технологии
Johnson & Johnson начнет тестирование вакцины от коронавируса на людях в сентябре
Американская компания Johnson & Johnson объявила в понедельник, 30 марта, что планирует начать испытания разрабатываемой ею вакцины от коронавируса на людях не позднее сентября.
Общество
Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
Общество
В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции
C 30 марта в Москве вводится режим самоизоляции для всех. Об этом написал на своём сайте мэр города Сергей Собянин.
Армия и оружие
Сирийские наемники жалуются, что Турция не платит им зарплату
Один из наемников рассказал SOHR, что сожалеет о своем приезде в Ливию и о том, что турки не платят боевикам по 2000 долларов в месяц.
Происшествия
В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар
Наука
Ученые установили радиус действия чихания
Американские ученые выяснили, что капли жидкости при чихании образуют облако на расстоянии 7-8 метров от чихнувшего и сохраняются в таком виде гораздо дольше, чем предполагалось ранее.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Дана Борисова отказалась от помощи нарколога
Телеведущая Дана Борисова отказалась от получения помощи со стороны нарколога. Знаменитость сообщила, что у неё произошёл срыв.
Единоборства
Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле
Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о турнире UFC 249, главным событием которого должен стать поединок чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Общество
Конте: пандемия ведет к всплеску антиевропейских настроений
Кризис из-за пандемии коронавируса может привести к вспышке антиевропейских настроений.
Шоу-бизнес
Собчак переболела коронавирусом
Общество
Заболевшая коронавирусом жительница Алтая летела с депутатами
Как сообщает издание, в том самолете с женщиной летели из Москвы в Барнаул депутаты Госдумы от Алтайского края Иван Лоор, Валерий Елыкомов, депутат Госдумы от Республики Алтай Иван Белеков, депутат Алтайского Заксобрания, персек крайкома КПРФ Мария Прусакова, а также бизнесмены.
Гаджеты
Intel переложила выпуск драйверов для процессоров Kaby Lake-G на плечи AMD
На днях появилась новость, что спустя 14 месяцев Intel наконец-то выпустила новый драйвер для Kaby Lake-G, но в итоге оказалось, что всё немного не так.
Спорт
Олимпийская чемпионка Резцова призвала отказаться от карантина
Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала карантин по коронавирусу и заявила, что не соблюдает его.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Происшествия
Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии
Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.
Происшествия
Сотрудники полиции разыскивают 37-летнего братчанина
Особых примет у разыскиваемого нет. Сотрудники полиции просят помощи у жителей Братска и Иркутской области в поиске мужчины.
Общество
В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии
Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
Общество
Путин рассказал россиянам о новых правилах посещения магазинов и аптек
Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках в условиях распространения коронавируса.
Происшествия
Сахалинцы, изолированные в лагере «Юбилейный», продолжают бастовать
Сахалинцы, изолированные в Березняках, продолжают бастовать .
Общество
Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса
Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Политика
Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины
Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Шоу-бизнес
Певица Нюша опубликовала откровенное фото в боди
29-летняя певица Нюша порадовала оставшихся дома из-за карантина подписчиков в Instagram горячим фото.
Экономика
«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету
Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
Здоровье
Не губить бизнес: глава Бурятии определил задачи нерабочей недели
Напомним, к настоящему времени на территории республики подтверждены уже 13 случаев заражения новой инфекцией.