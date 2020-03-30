с чего всё началось

Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса. По его словам, возбудитель нового типа коронавируса принадлежит к группе РНК-вирусов, которые могут быстро мутировать.

Общество Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.

Общество Наказание для нарушителей карантина ужесточают в России Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Единоборства UFC ищет нового соперника Фергюсону вместо Нурмагомедова Бой между россиянином и американцем, который должен был стать главным на турнире UFC 249, должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке.

Здоровье В Мадриде подготовили еще одно здание под морг По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), объявившей 11 марта в мире пандемию, по состоянию на 28 марта число зараженных на Земле превысило 571 тысячу человек.

Политика Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Происшествия Военный суд перевел под домашний арест боксера Кушиташвили Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.