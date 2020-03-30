Коронавирус

ИзвестияИзвестияВрач рассказал о «суперспособности» коронавируса

Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса. По его словам, возбудитель нового типа коронавируса принадлежит к группе РНК-вирусов, которые могут быстро мутировать.
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с чего всё началось
Коронавирус COVID-19 обладает уникальной способностью очень быстро мутировать, рассказал врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин в интервью телеканалу RT
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БИЗНЕС Online16:22
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Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
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Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии.
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«АвтоВАЗ» начал проводить до 80% краш-тестов своих автомобилей в виртуальной реальности.
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В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии

Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
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В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском вчера в 17:46
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26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
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Netflix продлил «Ключи Локков» на второй сезон

Netflix продлил сериал «Ключи Локков» на второй сезон — почти через два месяца после выхода первого.
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В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

Ведомости 15:33
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
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Ссылки на видеоверсии представлений забайкальских учреждений культуры публикует «Чита.Ру»

Государственный театр «Забайкальские узоры» предлагает в домашней обстановке посмотреть видеофильмы из архивов театра на официальном сайте учреждения: zabuzor.ru.
Чита.Ру вчера в 21:22
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Певица Нюша опубликовала откровенное фото в боди

29-летняя певица Нюша порадовала оставшихся дома из-за карантина подписчиков в Instagram горячим фото.
Газета Кемерова 17:49
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Первый случай коронавируса зафиксирован в Алтайском крае

В России, по последним данным, зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции — 8 человек умерли, 64 выздоровели.
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Газета.Ru вчера в 12:49
Общество

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Блокнот Ростов-на-Дону 17:17
Политика

Весенний призыв в России начнется 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Газета.Ru 13:29
Политика

Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине

Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
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Политика

Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения Украины

Верховная рада поддержала постановление о назначении министром здравоохранения Украины Максима Степанова.
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Общество

Мэрия Москвы изменила сообщение о сроках всеобщей самоизоляции

Мэрия Москвы сообщила, что всеобщий режим самоизоляции в Москве действует до 14 апреля. Затем сообщение было исправлено.
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Общество

В Коми ввели режим самоизоляции для всех жителей

Режим самоизоляции ввели в Республике Коми с 31 марта. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
ТАСС 18:36
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом

В Москве окажут поддержку оставшимся безработным в связи с пандемией COVID-2019.
Москва. Северо-Запад вчера в 16:17
Спорт

Фигуристка Трусова эвакуирована из Египта и находится на карантине

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Происшествия

Военный суд перевел под домашний арест боксера Кушиташвили

Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.
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Овечкин рассказал о создании запасов на время карантина в США

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Экономика

«Роснефть» выкупила свои акции и расписки на биржах в Москве и Лондоне

«Роснефть» выкупила 4,936 млн акций компании и 1,889 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках обратного выкупа акций (buyback) за период с 23 по 27 марта.
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Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

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Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Общество

В Санкт-Петербурге ввели режим полной самоизоляции вслед за Москвой

В Санкт-Петербурге введен режим всеобщей самоизоляции до 5 апреля. Об этом сообщается на сайте администрации города.
URA.Ru 14:06
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