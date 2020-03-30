Коронавирус
ИзвестияВрач рассказал о «суперспособности» коронавируса
Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса. По его словам, возбудитель нового типа коронавируса принадлежит к группе РНК-вирусов, которые могут быстро мутировать.
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с чего всё началось
Коронавирус COVID-19 обладает уникальной способностью очень быстро мутировать, рассказал врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин в интервью телеканалу RT.БИЗНЕС Online16:22
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В Санкт-Петербурге ввели режим полной самоизоляции вслед за Москвой
В Санкт-Петербурге введен режим всеобщей самоизоляции до 5 апреля. Об этом сообщается на сайте администрации города.