Коронавирус

ИзвестияИзвестияВрач рассказал о «суперспособности» коронавируса

Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса. По его словам, возбудитель нового типа коронавируса принадлежит к группе РНК-вирусов, которые могут быстро мутировать.
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с чего всё началось
Коронавирус COVID-19 обладает уникальной способностью очень быстро мутировать, рассказал врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин в интервью телеканалу RT
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БИЗНЕС Online16:22

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Врач рассказал о суперспособности коронавируса

РИА Новости12:40

Врач назвал «суперспособность» коронавируса

Газета.Ru13:55

Врач раскрыл главную суперспособность нового коронавируса

News.ru12:57

Раскрыта уникальная способность коронавируса

Lenta.ru15:23

Врач рассказал о «суперспособности» коронавируса

Известия15:47

Эксперт-медик рассказал о способности коронавирусов быстро меняться

ИА Красная Весна13:43

Врач рассказал об уникальном свойстве коронавирусов

БИЗНЕС Online16:22
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Общество

Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта

Россия Президент Владимир Путин провел селекторное совещание и потребовал от своих полпредов в федеральных округах слаженной работы в период эпидемии.
Радио Комсомольская правда 14:58
Общество

В Коми ввели режим всеобщей самоизоляции

С 31 марта 2020 года в республике вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
ИА БНК 16:52
Финансы

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru 14:10
Происшествия

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

Ведомости 15:33
Здоровье

Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой

Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.
РИА Новости 15:47
Общество

В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует из постановления правительства региона.
Коммерсантъ 13:01
Биатлон

Тренеры сборной России по биатлону огласили основу на следующий сезон

В отчете есть и рекомендация тренеров мужской сборной во главе с Сергеем Белозеровым по составу команды на подготовку к сезону-2020/21.
Inc-news.ru 14:00
Политика

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 16:10
Общество

Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве

Постоянный отчет о геолокации — обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
Lenta.ru 15:55
Политика

Депутат Леонид Слуцкий стал президентом факультета мировой политики МГУ

Депутата Госдумы и председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого назначили президентом факультета мировой политики МГУ.
Дождь 08:22
Происшествия

В Москве на фоне карантина активизировались мошенники

В Останкинском районе Москвы молодые люди в форме с надписью "Охрана" потребовали с вышедшей на улицу пенсионерки заплатить им за молчание о якобы нарушении карантина, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 14:26
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 07:00
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Происшествия

В Петербурге выявили трех потенциальных носителей коронавируса

"За сутки сотрудниками полиции выявлены три факта несоблюдения режима карантина", — сообщили в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Neva.Today 16:18
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Здоровье

В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.
Парламентская газета 02:13
Шоу-бизнес

Собчак призналась, что переболела коронавирусом

Ксения Собчак рассказала, что в декабре «свалилась со страшной болезнью».
НТВ 16:47
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 12:59
Общество

В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции

Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Ведомости 13:15
Политика

Путин призвал не бояться избыточных мер в борьбе с коронавирусом

В борьбе с распространением коронавируса Путин призвал не бояться мер, которые могут показаться избыточными, поскольку «береженого Бог бережет».
FlashNord 09:13
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 16:15
Энергетика

Bloomberg: Норвегия окажет влияние на «нефтяную войну»

Увеличение добычи нефти на крупнейшем в Норвегии месторождении Йохан Свердруп в Северном море может оказать значительное давление на цены, пишет информагентство Bloomberg.
Газета.Ru 12:20
Общество

В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции

В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Newsroom24 14:27
Общество

В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
РБК 12:54
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru 17:09
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Известия 11:58
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Шоу-бизнес

Певица Макарская переедет жить в деревню из-за огромных убытков

Певица Виктория Макарская рассказала о колоссальных убытках из-за отмены концертов на фоне коронавируса.
ФАН 05:09
Общество

Петербуржцам запретили посещать леса и лесопарки

«С 30 марта по 1 мая 2020 года запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением специалистов, работающих в этих местах», — говорится в документе.
ФАН 15:27
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