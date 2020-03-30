с чего всё началось

Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса. По его словам, возбудитель нового типа коронавируса принадлежит к группе РНК-вирусов, которые могут быстро мутировать.

Общество Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта Россия Президент Владимир Путин провел селекторное совещание и потребовал от своих полпредов в федеральных округах слаженной работы в период эпидемии.

Общество В Коми ввели режим всеобщей самоизоляции С 31 марта 2020 года в республике вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.

Здоровье Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.

Общество Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве Постоянный отчет о геолокации — обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

Происшествия В Москве на фоне карантина активизировались мошенники В Останкинском районе Москвы молодые люди в форме с надписью "Охрана" потребовали с вышедшей на улицу пенсионерки заплатить им за молчание о якобы нарушении карантина, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Происшествия В Петербурге выявили трех потенциальных носителей коронавируса "За сутки сотрудниками полиции выявлены три факта несоблюдения режима карантина", — сообщили в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Общество Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Здоровье В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.

Общество В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

Общество Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Энергетика Bloomberg: Норвегия окажет влияние на «нефтяную войну» Увеличение добычи нефти на крупнейшем в Норвегии месторождении Йохан Свердруп в Северном море может оказать значительное давление на цены, пишет информагентство Bloomberg.

Экономика Россия учредила компанию «Росзарубежнефть» Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.

Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.