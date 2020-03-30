Коронавирус
ИзвестияВрач рассказал о «суперспособности» коронавируса
Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса. По его словам, возбудитель нового типа коронавируса принадлежит к группе РНК-вирусов, которые могут быстро мутировать.
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с чего всё началось
Коронавирус COVID-19 обладает уникальной способностью очень быстро мутировать, рассказал врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин в интервью телеканалу RT.БИЗНЕС Online16:22
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Общество
Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта
Россия Президент Владимир Путин провел селекторное совещание и потребовал от своих полпредов в федеральных округах слаженной работы в период эпидемии.
Общество
В Коми ввели режим всеобщей самоизоляции
С 31 марта 2020 года в республике вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
Финансы
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Здоровье
Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой
Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.
Общество
В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует из постановления правительства региона.
Биатлон
Тренеры сборной России по биатлону огласили основу на следующий сезон
В отчете есть и рекомендация тренеров мужской сборной во главе с Сергеем Белозеровым по составу команды на подготовку к сезону-2020/21.
Политика
Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Общество
Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве
Постоянный отчет о геолокации — обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
Политика
Депутат Леонид Слуцкий стал президентом факультета мировой политики МГУ
Депутата Госдумы и председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого назначили президентом факультета мировой политики МГУ.
Происшествия
В Москве на фоне карантина активизировались мошенники
В Останкинском районе Москвы молодые люди в форме с надписью "Охрана" потребовали с вышедшей на улицу пенсионерки заплатить им за молчание о якобы нарушении карантина, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Происшествия
В Петербурге выявили трех потенциальных носителей коронавируса
"За сутки сотрудниками полиции выявлены три факта несоблюдения режима карантина", — сообщили в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Здоровье
В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.
Шоу-бизнес
Собчак призналась, что переболела коронавирусом
Ксения Собчак рассказала, что в декабре «свалилась со страшной болезнью».
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Общество
В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции
Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Политика
Путин призвал не бояться избыточных мер в борьбе с коронавирусом
В борьбе с распространением коронавируса Путин призвал не бояться мер, которые могут показаться избыточными, поскольку «береженого Бог бережет».
Общество
Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса
Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Энергетика
Bloomberg: Норвегия окажет влияние на «нефтяную войну»
Увеличение добычи нефти на крупнейшем в Норвегии месторождении Йохан Свердруп в Северном море может оказать значительное давление на цены, пишет информагентство Bloomberg.
Общество
В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции
В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Общество
В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Экономика
Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
Певица Макарская переедет жить в деревню из-за огромных убытков
Певица Виктория Макарская рассказала о колоссальных убытках из-за отмены концертов на фоне коронавируса.
Общество
Петербуржцам запретили посещать леса и лесопарки
«С 30 марта по 1 мая 2020 года запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением специалистов, работающих в этих местах», — говорится в документе.