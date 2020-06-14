Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВрач рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Специалист отметил, что из-за инфекции затрудняется работа дыхательной системы человека и поражаются его легкие. После перенесенной болезни в легких образуются фиброзные изменения. «У людей идут структурные изменения, которые требуют длительного восстановления», — отметил врач.
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с чего всё началось

Врач рассказал о сроках восстановления легких после COVID-19

У части переболевших проблемы еще не закончились, отметил в интервью радио Sputnik профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко.
Радио Sputnikвчера в 19:00

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Врач рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:16

Названы сроки восстановления легких после коронавируса

URA.Ruвчера в 21:26

Врач рассказал, как восстанавливаются легкие после коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 22:35

Врач рассказал о восстановлении легких после COVID-19

Известиявчера в 21:50

Врач рассказал, что делать для восстановления легких после коронавируса

Комсомольская правдавчера в 23:14

Пульмонолог рассказал, как восстанавливаются легкие после COVID-19

РИА Новостивчера в 20:01

Врач рассказал о сроках восстановления легких после COVID-19

Радио Sputnikвчера в 19:00
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
1K
Здоровье

Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин

Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета 12 июня в 21:30
35
Технологии

Назван простой способ смотреть ролики на YouTube без рекламы

Любознательные обнаружили небольшую брешь у популярного видеохостинга YouTube. Теперь есть возможность смотреть видеоролики без рекламы.
ToDay News Ufa 12 июня в 11:56
46
Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 12 июня в 05:50
335
Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости вчера в 10:56
463
Происшествия

Юрист Жорин предупредил о последствиях видеообращения Ефремова

Адвокат Сергей Жорин предупредил, что видеообращение устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова может обернуться для него негативными последствиями.
ФАН вчера в 19:20
47
Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 12 июня в 05:08
224
Происшествия

В Анапе полицейские застрелили подозреваемого в ограблении банка

Полиция застрелила при задержании мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на банк в поселке Сукко под Анапой.
РБК вчера в 17:36
92
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
2,9K
Политика

Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК вчера в 13:11
1,1K
Политика

Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru 12 июня в 01:59
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Авто

Составлен ТОП-5 кроссоверов, которые практически не ломаются

Журналисты авторитетного немецкого издания «AutoBild» составили пятерку самых надежных кроссоверов, способных без серьезных неисправностей преодолеть отметку в 100 тысяч километров пробега.
Daily-Motor.Ru вчера в 04:00
14
Шоу-бизнес

Ольга Рапунцель выписалась из роддома

Несколько дней назад Ольга Рапунцель во второй раз стала мамой.
StarHit.ru вчера в 12:40
24
Здоровье

В Бурятии за сутки коронавирусом заразились еще 49 человек

Общее число случаев заболевания COVID-19 выросло до 2252. В Бурятии за сутки заразились еще 49 человек.
Ариг Ус вчера в 21:14
137
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
1,3K
Общество

Умер депутат Хабаровского края Вячеслав Фургал

Говорит Москва вчера в 03:00
954
Общество

Михаил Леонтьев раскритиковал нападки на Ефремова после ДТП

ФАН вчера в 21:08
362
Общество

Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 05:12
1K
Общество

В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru вчера в 11:59
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Происшествия

В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца

В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
12
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
2,9K
Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
451
Общество

Новая волна тепла придет в европейскую часть России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:39
11
Общество

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе

Lenta.ru вчера в 16:57
354
Происшествия

Два пилота погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области

Самолет аэроклуба ДОСААФ Як-52 совершил жесткую посадку в районе аэродрома Бобровка в Самарской области, два человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
BFM.ru вчера в 05:06
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Кино

Киноакадемия США изменила правила выбора номинантов на «Оскар»

«Начиная с 94-й церемонии вручения в 2022 году, категория «Лучший фильм» будет состоять из десяти номинантов, а не числа, которое меняется из года в год», — пояснили представители «Оскара».
ФАН 12 июня в 22:18
17
Общество

Владимир Путин вручает медали «Герой труда» на Поклонной горе

Народные новости 12 июня в 06:41
1
Космос

Ученые зафиксировали сердцебиение черной дыры

ТК Звезда вчера в 20:54
8
Происшествия

Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести

Все четыре пассажира судна пропали без вести. Сам катер нашли в 40 километрах от берега. В поисках задействован спасательный буксир.
Lenta.ru вчера в 20:29
11
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