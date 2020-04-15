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РИА НовостиРИА Новости
Врач рассказал об опасности самодельного антисептика
Gazeta.SPb
  • РЕН ТВ2:59
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10 фото1 видео
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Неправильно приготовленный в домашних условиях спиртосодержащий антисептик не сможет убить коронавирус, что станет роковой ошибкой, считает врач-фармаколог поликлиники номер 1 управделами президента Игорь Федоров.В источнике
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С чего всё начиналось
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Врач рассказал об опасности самодельного антисептика

Неправильно приготовленный в домашних условиях спиртосодержащий антисептик не сможет убить коронавирус, что станет роковой ошибкой, считает врач-фармаколог поликлиники номер 1 управделами президента Игорь Федоров.
РИА Новости вчера в 23:05
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Россиян предупредили об опасности самодельного антисептика

Lenta.ru 00:30
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Врач сообщил об опасности самодельного антисептика

RT на русском 00:27
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Врач рассказал об опасности самодельного антисептика

РИА Новости вчера в 23:05
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