Коронавирус

REGNUMREGNUMВрач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров

Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.
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Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей

Пожилые люди, которые из-за изоляции на фоне коронавируса мало двигаются, могут стать сидячими и лежачими больными, а переедание и стресс способны вызвать обострение хронических заболеваний, считает израильский врач Леонид Эйдельман.
РИА Новостивчера в 20:47

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Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

РБКвчера в 23:36

Врач предупредил об опасности самоизоляции для пожилых людей

URA.Ruвчера в 21:52

Врач пояснил, почему карантин опасен для пожилых людей

Московский Комсомолецвчера в 23:05

Врач объяснил, чем опасен карантин для пожилых людей

Газета.Ruвчера в 22:17

Названа опасность карантина для пожилых людей

Lenta.ruвчера в 23:13

Врач рассказал, почему пожилым важно двигаться во время карантина

РЕН ТВвчера в 21:27

Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей

РИА Новостивчера в 20:47
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Политика

В Кремле назвали главное условие сокращения режима нерабочих дней

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы РФ – назвал главное условие сокращения режима нерабочих дней в России.
Expert.ru 03 апреля в 07:00
Происшествия

В Туле выписали четвертого пациента, переболевшего коронавирусом

В субботу, 4 апреля, из Тульской городской больницы №11 выписали четвертого пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Тульская пресса 07:15
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Коммерсантъ 04:15
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
Политика

Президент Чехии: Пандемия показала неспособность ЕС действовать сообща

"Пандемия показала неспособность Евросоюза к координационным действиям", - отметил он.
Российская газета 06:53
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Происшествия

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Инцидент произошел ночью в Веневском районе, сообщает ТАСС.
МИР 24 05:30
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

RT на русском 05:04
Транспорт

Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией

Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.
Известия 05:42
Здоровье

В Нижегородской области число случаев коронавируса возросло до 47

Количество больных коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось почти вдвое – с 25 до 47 человек, диагноз подтвердили пациентам, которые давно изолированы и проходят лечение, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 07:19
Общество

СМИ озвучили стоимость лечения от коронавируса в США

В СМИ, которые ссылаются на экспертов организации FAIR Health, появилась стоимость лечения от коронавирусной инфекции в США.
Дни24 вчера в 22:00
Путешествия

Оставшиеся в Таиланде россияне поселились в заброшенном храме

Московский Комсомолец 06:29
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Политика

Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина

Режим дистанционной работы президента России Владимира Путина продлится еще минимум неделю.
Известия 06:44
Происшествия

Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке

Главный врач 40-й московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в ней на лечении находятся 346 человек, с подтверждённым коронавирусом — 201 пациент.
RT на русском 02:16
Политика

Глава Еврокомиссии заявила о необходимости «плана Маршалла» для Европы

Бюджету Европейского союза (ЕС) требуются значительные вложения на фоне пандемии коронавируса нового типа, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru 06:32
Общество

Число зараженных коронавирусом в Петербурге увеличилось на 20 человек

Общее число погибших в стране составило 45 человек.
АБН 07:14
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Российская газета 06:03
Общество

Британцы массово проигнорировали призыв Джонсона к самоизоляции

Жители Великобритании в выходные вышли на пляжи и пикники, несмотря на призывы властей страны соблюдать режим самоизоляции.
РЕН ТВ 04:13
Общество

Россияне стали меньше покупать овощи и фрукты из-за коронавируса

Inc-news.ru 06:00
Здоровье

В Белоруссии число случаев коронавируса возросло до 440

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии увеличилось до 440. Об этом сообщает белорусский Минздрав.
RT на русском вчера в 11:38
Происшествия

Крупный бизнесмен погиб в результате падения из окна в центре Москвы

Крупный российский бизнесмен Евгений Самусенко погиб в результате падения из окна в центре Москвы.
Известия вчера в 20:31
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Общество

Экс-депутат назвал мародёрством просьбы россиян о материальной помощи

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса.
News.ru 06:52
Здоровье

В ЛНР сообщили о четырех случаях заражения коронавирусом

Четыре случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщила в воскресенье глава Минздрава республики Наталия Пащенко.
РИА Новости 04:51
Культура

Чем заняться, пока закрыты музеи, кинотеатры и концерты. Онлайн-афиша

6 апреля в 20:00 Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" выступят с онлайн-концертом в "Яндекс.Эфир" Театр и музыка Большой театр с 27 марта по 10 апреля покажет шесть постановок, в том числе оперу "Борис Годунов" и балет "Щелкунчик".
РБК 05:59
Происшествия

В Подмосковье взрывом разрушен подъезд пятиэтажки

Эпицентр взрыва, разрушившего подъезд старой пятиэтажки, предположительно находился на третьем этаже.
Коммерсантъ вчера в 09:00
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