Общество

РИА НовостиРИА НовостиВрач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами

Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья. Об этом в интервью "АиФ" рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
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с чего всё началось

Почему нельзя закусывать алкоголь маринованными огурцами?

Одним из самых популярных блюд, которые всегда ставятся на стол, были и остаются соленые огурцы. Врачи считают соленья оптимальной закуской, которая не дает нагрузки на органы пищеварения.
Аргументы и Факты17 ноября в 16:14

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Почему нельзя закусывать алкоголь маринованными огурцами?

Аргументы и Факты17 ноября в 16:14

Гастроэнтеролог рассказал о плохой и хорошей закуске к водке

Известиявчера в 21:03

Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами

РИА Новостивчера в 19:53

Врачи рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь

ТК Звездавчера в 20:33

Почему нельзя закусывать алкоголь маринованными огурцами

Российская газетавчера в 07:10

Несовместимы. Медики рассказали, чем нельзя закусывать и запивать алкоголь

ГТРК Южный Урал17 ноября в 10:26

Чем закусывать будем: Гастроэнтеролог рассказал, как «ложатся» на водку соленья и маринады

Царьградвчера в 07:29
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
Экономика

Компания из Кемерово выиграла суд в деле о налоговой выгоде

Суд впервые принял сторону компании по делу о налоговой выгоде, передаёт 18 ноября РБК.
REGNUM вчера в 10:05
Музыка

София Ротару вернется с концертами в Россию

Piter.tv вчера в 11:18
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ вчера в 17:10
Экономика

В России выросло число просрочек по кредитам

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
Известия вчера в 17:54
Футбол

Футбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой

Life.ru 17 ноября в 13:09
Гаджеты

Новый смартфон Honor V30 по габаритам напоминает Honor 9X

Rusargument вчера в 03:09
Общество

Сроки запуска газопровода TANAP назвали в Турции

Вторая и заключительная часть первой фазы Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет введена в эксплуатацию 30 ноября 2019 года.
News.ru вчера в 21:00
Интернет

«Ростелеком» назвал основные киберриски для промышленности

Три четверти, или 72% уязвимостей, найденных в программном обеспечении, которое используется в промышленности, могут парализовать работу предприятия, следует из отчета компании «Ростелеком-Солар» (есть у РБК).
РБК вчера в 16:00
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском вчера в 07:22
Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии

РИА Новости вчера в 20:36
Общество

Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному

Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
MedikForum.ru 15 ноября в 22:00
Футбол

Дзюба хочет забить семь голов в ворота Сан-Марино

Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал, что капитан национальной команды Артем Дзюба намерен забить семь голов в последнем матче сборной России в квалификации Евро-2020 против Сан-Марино.
Нева Спорт вчера в 07:42
Армия и оружие

В Сирии попытались сжечь российский патруль

Свободная Пресса вчера в 13:11
Политика

Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине

Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского о возвращении Крыма и Донбасса путем европейского курса и быстрого экономического роста лишен смысла.
Известия 17 ноября в 18:30
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Газета.Ru вчера в 20:56
Хоккей

Гол Овечкина внес вклад в итоговый успех «Вашингтона» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" на своем льду принимал "Анахайм Дакс".
Газета.Ru вчера в 22:22
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах и сократить на час время реализации спиртного.
Известия 17 ноября в 19:16
Кино

Кинолента «Ford против Ferrari» стала лидером российского проката

По данным СМИ, лидером российского проката стал фильм «Ford против Ferrari», собравший за четыре дня 214,5 млн рублей.
Рамблер вчера в 03:54
Армия и оружие

Польские СМИ составили два сценария войны США с Россией

Два сценария потенциального вооружённого конфликта между США и РФ опубликовал 18 ноября общественно-политический еженедельник «Мысль Польши».
REGNUM вчера в 22:42
Происшествия

Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 23:36
Политика

В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе

Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
РБК вчера в 22:37
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже

Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
7Дней.ру вчера в 04:00
Общество

ГИБДД поддержала инициативу выдавать права несовершеннолетним

Госавтоинспекция поддерживает идею выдачи водительских прав несовершеннолетним, но при определенных условиях.
РБК вчера в 19:35
Авто

Электрический BMW i7 впервые попался фотошпионам

Электрокар BMW i7 впервые попал на снимки фотошпионов.
Car.ru вчера в 10:20
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальном уровне зарплаты бюджетников.
РБК 15 ноября в 23:22
Общество

Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Петербургский дневник вчера в 06:18
Шоу-бизнес

Похудевшая Ирина Дубцова показала поклонникам в Instagram свою фигуру

Ирина Дубцова показала в Instagram свою фигуру. Резко похудевшая певица удивила поклонников преображением.
OAnews вчера в 12:12
Космос

NASA показала самую темную планету, когда-либо обнаруженную астрономами

Информационный портал Express.co.uk сообщил, что астрономы обнаружили темную планету, которая излучает жуткое темно-красное свечение.
NewInform вчера в 07:37
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