Общество

КлопсКлопсВрач рассказал, почему водку нельзя закусывать маринованными огурцами

Маринованные огурцы в качества закуски к крепким спиртным напиткам могут усилить риск развития язвы желудка. Об этом в интервью "АиФ" рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
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с чего всё началось

Почему нельзя закусывать алкоголь маринованными огурцами?

Одним из самых популярных блюд, которые всегда ставятся на стол, были и остаются соленые огурцы. Врачи считают соленья оптимальной закуской, которая не дает нагрузки на органы пищеварения.
Аргументы и Факты17 ноября в 16:14

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Почему нельзя закусывать алкоголь маринованными огурцами?

Аргументы и Факты17 ноября в 16:14

Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами

РИА Новостивчера в 19:53

Врачи рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь

ТК Звездавчера в 20:33

Почему нельзя закусывать алкоголь маринованными огурцами

Российская газетавчера в 07:10

Гастроэнтеролог рассказал о плохой и хорошей закуске к водке

Известиявчера в 21:03

Несовместимы. Медики рассказали, чем нельзя закусывать и запивать алкоголь

ГТРК Южный Урал17 ноября в 10:26

Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем оказались опасны для здоровья

Телеканал 360°00:03
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Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии

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Американским астронавтам пообещали проблемы из-за санкций За 13 лет космическое агентство NASA выплатило России 3,9 миллиарда долларов за доставку американских астронавтов на Международную космическую станцию, пишет Wyborcza.pl.
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Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
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Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста

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«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу

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