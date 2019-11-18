Одним из самых популярных блюд, которые всегда ставятся на стол, были и остаются соленые огурцы. Врачи считают соленья оптимальной закуской, которая не дает нагрузки на органы пищеварения.

с чего всё началось

Маринованные огурцы в качества закуски к крепким спиртным напиткам могут усилить риск развития язвы желудка. Об этом в интервью "АиФ" рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Врач рассказал, почему водку нельзя закусывать маринованными огурцами

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