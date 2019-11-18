Общество
КлопсВрач рассказал, почему водку нельзя закусывать маринованными огурцами
Маринованные огурцы в качества закуски к крепким спиртным напиткам могут усилить риск развития язвы желудка. Об этом в интервью "АиФ" рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
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с чего всё началось
Одним из самых популярных блюд, которые всегда ставятся на стол, были и остаются соленые огурцы. Врачи считают соленья оптимальной закуской, которая не дает нагрузки на органы пищеварения.Аргументы и Факты17 ноября в 16:14
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Несовместимы. Медики рассказали, чем нельзя закусывать и запивать алкоголь
ГТРК Южный Урал17 ноября в 10:26
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Политика
Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Общество
Санкции оставят астронавтов США без МКС
Американским астронавтам пообещали проблемы из-за санкций За 13 лет космическое агентство NASA выплатило России 3,9 миллиарда долларов за доставку американских астронавтов на Международную космическую станцию, пишет Wyborcza.pl.
Футбол
Дания стала соперником сборной России на Евро-2020
Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
Шоу-бизнес
Ветлицкую в новом образе приняли за Шэрон Стоун
Интерес фанатов подогрел стилист артистки Вадим Галаганов, опубликовавший снимок певицы в новом образе.
Общество
Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей
В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
Общество
Доступ приставов к кредитным историям россиян предлагают расширить
Министерство юстиции совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) предлагает внести поправки в закон «О кредитных историях», согласно которым приставы смогут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
В Кремле обратили внимание на эмоциональные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о "бешеной напряженке" в отношениях Москвы и Минска, сообщил журналистам Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Игорь Верник срочно госпитализирован
Общество
Названы самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу
Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом RT рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста
Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Игры
Критики прохладно встретили игровой сервис Google Stadia
Компания Google готовится к запуску игрового стримингового сервиса Stadia.
Кино
Биографический фильм «Ford против Ferrari» возглавил прокат России
Армия и оружие
Российские военные корабли и авиация начали учения в Черном море
Россия начала учения в Черном море, в них будут задействованы более 10 кораблей и авиация, включая истребители Су-30 СМ. Будут проводиться ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в РФ
Певица София Ротару возвращается в Россию не на заработки, сказал продюсер Иосиф Пригожин.
Кино
«Джокер» собрал в прокате более $1 млрд
Технологии
АРТ-группировки беспокоят российский ТЭК
Пять из девяти группировок, нацеленных на компании ТЭК, используют вредоносное ПО, которое действует в оперативной памяти и не оставляет следов на жестком диске.
Экономика
Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Авто
Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов
Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Политика
На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко
По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
Шоу-бизнес
Анна Нетребко впервые спела на большой сцене вместе с сыном
Грандиозный концерт состоялся в Кремлевском дворце.
Шоу-бизнес
Внучка Боярского стала звездой бала дебютанток
Поддержать девушку собралась почти вся семья 18 ноября в столичном Доме Пашкова состоялся ежегодный бал дебютанток.
Шоу-бизнес
Актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский и российский актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве, сообщает 19 ноября «Пятый канал».
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.