Врачи считают соленья оптимальной закуской, которая не дает нагрузки на органы пищеварения. «Это физиологический раствор, который содержит нормальное количество соли, его можно приравнять к капельнице», — говорит врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

с чего всё началось

Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут нанести существенный вред здоровью. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, в качестве маринада для огурцов используется уксус, который способен раздражать слизистые стенки желудочно-кишечного тракта.

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