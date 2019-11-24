Общество

РИА НовостиРИА НовостиВрач рассказала, что нельзя есть на завтрак

Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак, а какие сделают первый прием пищи максимально полезным.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Диетолог рассказала, что лучше всего есть на завтрак

URA.Ru12:09

Специалисты назвали худшие и лучшие варианты завтрака

РЕН ТВ08:09

Диетолог рассказала о худших продуктах для завтрака

Известия10:07

Диетолог назвала запрещенные на завтрак продукты

Взгляд.ру09:37

Врач рассказала, что нельзя есть на завтрак

РИА Новости09:20

Диетолог назвал стоп-продукты для завтрака

Телеканал 360°11:53

Диетолог Сьюзи Баррелл назвала худшие и лучшие варианты завтрака

Актуальные Новости02:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:22, Вашингтон
Политика

Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США

Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
РИА Новости 10:22
Происшествия

Детский омбудсмен Украины находится в реанимации после серьезного ДТП

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает в воскресенье издание "Зеркало недели" со ссылкой на информированный источник.
РИА Новости 11:07
Гаджеты

Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G

Компания Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G, который был выпущен с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти.
Дни24 01:22
Общество

Назван мотив умершего пилота скрывать проблемы с сердцем

Умерший от сердечного приступа после экстренной посадки пилот российского лайнера мог скрывать проблемы со здоровьем и обманывать врачей на осмотрах, чтобы сохранить работу.
Lenta.ru 07:58
Политика

В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму

Газета.Ru 08:59
Общество

Дзюба поздравил маму с Днем матери через Instagram

Мойка78 10:59
Футбол

«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ

Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
РИА Новости вчера в 13:49
Экономика

Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России

Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
РИА Новости 00:00
Футбол

Воронежские фанаты после игры напали на футболистов «Факела»

В Воронеже после матча 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между местным «Факелом» и «Нижним Новгородом» произошла потасовка, участниками которой стали болельщики и игроки команды хозяев.
Обозреватель Врн вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Винокур заступился за решившую вернуться на российскую сцену Ротару

Народные новости 02:38
Футбол

Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу

На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Вести.Ru 10:06
Происшествия

Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Газета.Ru 10:01
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Музыка

Светлана Лобода снялась в «русском» клипе Тилля Линдеманна

Российская и украинская певица Светлана Лобода снялась в клипе Тилля Линдемана Frau & Mann, который снимали в Санкт-Петербурге.
Новая Кубань 08:55
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Происшествия

В Петербурге мужчина зарезал сожительницу и сбежал в Карелию

Регион online 04:24
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над кубинцем Луисом Ортисом и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
RT на русском 00:50
Общество

Москвичам пообещали ледяной дождь

Lenta.ru 04:52
Культура

Первый канал покажет встречу лучших команд КВН

Первый канал 23 ноября покажет «Встречу выпускников-2019» КВН, в ходе которой на сцену выйдут команды во главе с Сергеем Светлаковым, Азаматом Мусагалиевым и Ольгой Картунковой.
REGNUM 22 ноября в 03:20
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС вчера в 17:38
Происшествия

В Москве двух подростков подозревают в избиении сверстника

Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке Москвы.
ТАСС 07:34
Политика

В Совфеде ответили на планы США заблокировать «Северный поток-2»

В верхней палате российского парламента прокомментировали заявление конгресса США о планах включить санкции против газопровода «Северный поток-2» в американский оборонный бюджет на 2020 год.
Expert.ru 09:00
Шоу-бизнес

Дочь Ирины Алферовой показала, как выглядит актриса в 68 лет

Дочь советской и российской актрисы Ирины Алферовой опубликовала совместный с матерью снимок, показав, как выглядит артистка без прикрас в 68 лет.
Слово и Дело 08:16
Происшествия

В Индии «свалившаяся с неба» машина убила человека

В результате падения авто погибла женщина-пешеход, еще шесть человек получили ранения.
Комсомольская правда 08:58
Происшествия

Более 20 человек погибли в ДРК после падения самолета на жилые дома

РИА Новости 07:14
Хоккей

«Автомобилист» обыграл ЦСКА 2:1

ХК «Автомобилист» обыграл ЦСКА в матче КХЛ со счетом 2:1. Команда Андрея Мартемьянова поднялась с восьмой на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Коммерсантъ Екатеринбург 09:55
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей вчера в 04:52
Шоу-бизнес

Саша Савельева привела грудного сына в ресторан с громкой музыкой

В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.
StarHit.ru 01:00
Теннис

Баутиста-Агут сыграет в финале Кубка Дэвиса, несмотря на смерть отца

Баутиста-Агут, покинувший Мадрид из-за смерти отца несколько дней назад, вернулся в расположение команды.
Чемпионат 10:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное