Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВрач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских

Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью телеканалу "Звезда", как избежать заражения коронавирусом при посещении парикмахерских.
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с чего всё началось

«Контакт очень близкий»: врач рассказала, как не заразиться коронавирусом в парикмахерских

В России начинают открываться парикмахерские и салоны красоты, естественно, при условии соблюдения всех необходимых коронавирусных ограничений. Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала «Звезде», как сходить в салон красоты и не заболеть.
ТК Звездавчера в 10:24

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Врач дала советы по профилактике COVID-19 при посещении парикмахерских

Известиявчера в 20:16

Россиянам посоветовали, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских

Московский Комсомолецвчера в 23:32

Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских

РИА Новостивчера в 22:16

Названо обязательное условие посещения парикмахерской в пандемию

URA.Ruвчера в 23:03

Врач рассказал, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерской

ФАНвчера в 15:02

Как не заразиться коронавирусом во время стрижки? Врач дала совет посетителям парикмахерских

Царьградвчера в 13:35

«Контакт очень близкий»: врач рассказала, как не заразиться коронавирусом в парикмахерских

ТК Звездавчера в 10:24
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Общество

Facebook и Twitter не расплатились за россиян

Основная проблема во взыскании штрафов с Twitter и Facebook в том, что компании не имеют юридической прописки в России, поэтому приставы при всем желании выполнить взыскание не смогут, говорит председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.
Коммерсантъ вчера в 11:57
Происшествия

Американцы митингуют против полицейского произвола

Тысячи американцев теперь уже и в других штатах выходят на улицы, блокируют дороги и требуют наказать стражей порядка, которые злоупотребили силой.
Вести.Ru 00:04
52
Здоровье

В Челябинской области произошел скачок заболеваемости COVID-19

COVID-19 стал для него сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние больного. Из больниц выписали 49 человек.
Российская газета 02:47
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Политика

На грани гражданской войны находятся США, заявил Познер

Соединенные Штаты стоят на пороге гражданской войны, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 26 мая в 10:54
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Общество

В Москве разрешили прогулки по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
2,6K
Политика

CNN: Пентагон уведомил Конгресс об успехах Киева в борьбе с коррупцией

Представители Пентагона уведомили Конгресс Соединенных Штатов о том, что Киев добился успехов в борьбе с коррупцией, что якобы позволяет американской стороне осуществить поставки Украине военной техники на $125 млн.
Газета.Ru 00:47
Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Политика

Глава ДНР прокомментировал взлом аккаунта в Twitter

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что его аккаунт в Twitter взломали профессионалы, по почерку это может быть не только служба безопасности Украины (СБУ).
РИА Новости 03:23
Общество

Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
Шоу-бизнес

Елена Воробей оценила степень «безденежья» артистов

РИА Новости 01:47
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Футбол

«Ювентус» отпустит Пьянича в «Барселону» только в обмен на Артура

По данным La Gazzetta dello Sport, туринцы отпустят в каталонский клуб своего хавбека Миралема Пьянича только в случае, если в сделку будет включен 23-летний бразилец.
Sports.ru вчера в 03:14
Общество

Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
2,7K
Экономика

ТПП предложила разбивать первый взнос по ипотеке на два года

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила разбивать первый платеж по ипотечному кредиту на три платежа в течение двух лет или снизить его, говорится в пакете предложений по восстановлению экономики после пандемии.
Коммерсантъ 02:51
Армия и оружие

США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
1,1K
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
2,3K
Общество

Boeing возобновил производство самолетов 737 Max

Компания вчера в 23:58
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Политика

В США приняли закон о санкциях против Китая

Конгресс США принял законопроект, который позволяет вводить строгие санкции по отношению к гражданам Китая, которые виноваты в притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Lenta.ru 01:52
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Здоровье

Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России

Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск вчера в 21:49
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Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
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Общество

В Алтайском крае продлили запрет на работу санаториев и турбаз

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим указом в рамках мер по противодействию коронавирусу продлил до 8 июня временный запрет на работу санаториев, а других домов отдыха, турбаз и отелей – до 22 июня.
РИА Новости 01:08
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Общество

В Новосибирской области режим самоизоляции продлили до 30 июня

До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса.
Российская газета 02:49
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Гаджеты

Xiaomi запускает линейку 4K-телевизоров Redmi Smart TV X за $280

Китайская компания Xiaomi объявила о запуске линейки 4K-телевизоров Redmi Smart TV X. Розничная цена на модели линейки начинается от $280, согласно заявлению представителей корпорации.
NewInform 02:56
15
Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
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Футбол

«Челси» поспорит с «Арсеналом» за Тальяфико

«Челси» вступил в борьбу за защитника «Аякса» Николаса Тальяфико, сообщает Telegraph.
Спорт-Экспресс 01:13
Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
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Экономика

В России с 1 августа повысят накопительные пенсии

Mossovetinfo.ru – С 1 августа в России повысят накопительные пенсии, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.
Моссовет 26 мая в 06:55
1,1K
Здоровье

Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
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Футбол

Гаспар: «Если бы лидировал „Реал“, сезон бы завершили досрочно»

Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар высказал мнение о возобновлении сезона в чемпионате Испании.
Soccer.ru 00:38
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