В России начинают открываться парикмахерские и салоны красоты, естественно, при условии соблюдения всех необходимых коронавирусных ограничений. Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала «Звезде», как сходить в салон красоты и не заболеть.

с чего всё началось

Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью телеканалу "Звезда", как избежать заражения коронавирусом при посещении парикмахерских.

Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских

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