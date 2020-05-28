Коронавирус

ГородовойГородовойВрач рассказала, как не заразиться коронавирусом в парикмахерских

Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью телеканалу «Звезда» рассказала, как посещать парикмахерские в период пандемии и не заразиться коронавирусной инфекцией.
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с чего всё началось

«Контакт очень близкий»: врач рассказала, как не заразиться коронавирусом в парикмахерских

В России начинают открываться парикмахерские и салоны красоты, естественно, при условии соблюдения всех необходимых коронавирусных ограничений. Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала «Звезде», как сходить в салон красоты и не заболеть.
ТК Звездавчера в 10:24

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Названо обязательное условие посещения парикмахерской в пандемию

URA.Ruвчера в 23:03

Врач рассказал, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерской

ФАНвчера в 15:02

Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских

РИА Новостивчера в 22:16

Врач дала советы по профилактике COVID-19 при посещении парикмахерских

Известиявчера в 20:16

Россиянам посоветовали, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских

Московский Комсомолецвчера в 23:32

Как не заразиться коронавирусом во время стрижки? Врач дала совет посетителям парикмахерских

Царьградвчера в 13:35

«Контакт очень близкий»: врач рассказала, как не заразиться коронавирусом в парикмахерских

ТК Звездавчера в 10:24
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Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Кино

СМИ узнали о планах Apple профинансировать новый фильм Скорсезе

По данным Variety, Paramount Pictures станет дистрибьютором фильма, а Apple займется финансированием картины.
РБК 03:45
Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

Российская газета 04:12
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Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
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Политика

Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
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Общество

Очевидцы: Утром на проходной Кировского завода выстроилась очередь

Сегодня утром на проходной Кировского завода выстроилась огромная очередь.
Телеканал Санкт-Петербург 03:29
Общество

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для спортзалов и фитнес-клубов

Роспотребнадзор разработал рекомендации, которые надо будет соблюдать владельцам фитнес-клубов, бассейнов и других спортивных сооружений, когда отменят ограничительные меры по COVID-19.
Независимый публицист вчера в 05:19
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Происшествия

В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку

"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с девятилетней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", — говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
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Общество

Алиханов рассказал Путину о сложной ситуации на рынке труда в регионе

Антон Алиханов на онлайн-совещании у Владимира Путина рассказал о сложной ситуации на рынке труда в Калининградской области.
Клопс 04:28
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Общество

В Москве режим самоизоляции продлили до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в городе до 14 июня.
Газета.Ru вчера в 16:59
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Кино

Неприличный жест и супергерои на свежих постерах второго сезона «Пацанов»

Киноафиша России 03:09
Общество

Прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам в Хакасии

Прокуратура Хакасии во время проверки зафиксировала нарушения в ходе начисления стимулирующих выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:55
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Общество

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня

Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
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Религия

Православные празднуют Вознесение Господне

Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
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Футбол

Рами может покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты

Краснодар, 28 мая 2020, 09:24 — REGNUM Французский футболист Адиль Рами может покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты.
REGNUM 02:24
Общество

В Петербурге еще 12 магазинов накажут за нарушение ограничительных мер

Как сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга, большинство торговых точек в городе не нарушают ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса.
АБН 04:30
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс 02:57
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Шоу-бизнес

Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале

Газета.Ru вчера в 08:08
Происшествия

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
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Общество

Роскачество рассказало о результатах повторной проверки сметаны

Специалисты Роскачества повторно проверили сметану семи брендов. В продукции нашли следы антибиотиков, дрожжей и растительных жиров.
RT на русском 04:44
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Музыка

Названы фавориты отмененного конкурса «Евровидение-2020»

NewInform 03:48
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Общество

Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
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Политика

Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию

Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.
Эхо Москвы вчера в 18:05
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Общество

Где заболели коронавирусом в Самарской области 27 мая

В оперштабе рассказали, что по данным на 12:10 среды, 27 мая, в Самарской области коронавирус диагностировали еще у 135 человек.
Терра вчера в 04:57
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Политика

Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд

Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
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Происшествия

Многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой

В Республике Саха (Якутия) многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:15
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Общество

Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне

Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии.
РБК 26 мая в 11:52
Политика

Парад Победы в России пройдет 24 июня

Дата 24 июня выбрана неслучайно. Именно в этот день состоялся парад Победы в 1945 году.
Оренбургское региональное телевидение 26 мая в 08:09
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