Коронавирус
ГородовойВрач рассказала, как не заразиться коронавирусом в парикмахерских
Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью телеканалу «Звезда» рассказала, как посещать парикмахерские в период пандемии и не заразиться коронавирусной инфекцией.
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с чего всё началось
В России начинают открываться парикмахерские и салоны красоты, естественно, при условии соблюдения всех необходимых коронавирусных ограничений. Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала «Звезде», как сходить в салон красоты и не заболеть.ТК Звездавчера в 10:24
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