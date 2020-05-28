В России начинают открываться парикмахерские и салоны красоты, естественно, при условии соблюдения всех необходимых коронавирусных ограничений. Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала «Звезде», как сходить в салон красоты и не заболеть.

с чего всё началось

Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью телеканалу «Звезда» рассказала, как посещать парикмахерские в период пандемии и не заразиться коронавирусной инфекцией.

Врач рассказала, как не заразиться коронавирусом в парикмахерских

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