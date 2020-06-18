Здоровье
РИА НовостиВрач рассказала, как определить рак по запаху
Необычный запах пота может быть признаком деструктивных процессов в организме и неправильной работы некоторых органов, заявила в эфире телеканала "Россия 1" врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.
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Футбол
«Ростов» может получить техническое поражение от «Сочи»
Из-за шести заболевших в составе "Ростова" коронавирусом игроков команда Валерия Карпина может получить техническое поражение от "Сочи".
Газета.Ru 13:17
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ 18:04
Общество
Конкурент Лукашенко на президентских выборах задержан
В результате президентские выборы в Белоруссии приобретут плебисцитарный характер ‒ за или против действующего президента Александра Лукашенко, без какой-либо альтернативы, отмечает эксперт.
Ведомости 10:57
Политика
Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой
Французский маршал Филипп Петен, советский военачальник Андрей Власов, лидер украинских националистов Степан Бандера и норвежский правитель Видкун Квислинг были предателями, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 14:37
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 15:36
Киберспорт
Liquid обыграла Alliance на Beyond Epic
Alliance уступила Liquid со счетом 0:2 в групповом этапе Beyond Epic. 17 июня в 21:00 МСК Liquid встретится с Empire.
Cyber.sports.ru 16 июня в 16:02
Общество
Власти Москвы отказали в проведении митинга КПРФ и «Левого фронта»
Мэрия Москвы отказала движению «Левый фронт» и партии КПРФ в согласовании заявки на проведение совместного митинга в центре столицы против принятия поправок в Конституцию, запланированного на 27 июня.
РБК 09:37
Общество
В Приморье за сутки умерли два пациента с коронавирусом
Еще два пациента с коронавирусом умерли в Приморье, общее число летальных исходов в регионе достигло 32, сообщило правительство региона.
РИА Новости 20:39
Наука
В Швейцарии был создан двигатель из 16 атомов
Двигатель работает в том числе на электрической и тепловой энергиях.
Evo-rus.com вчера в 05:10
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости 14:22
Общество
В Екатеринбурге на участке, несмотря на отказ УИК, пройдёт голосование
Сегодня местные СМИ написали, что члены участковой избирательной комиссии (УИК) №1503 в полном составе отказались от участия в организации голосования по Конституции из-за пандемии коронавируса.
Уральский меридиан 09:59
Здоровье
Главный нарколог Минздрава рассказал о проблемах с алкоголем у пациентов
Около 15% пациентов в России, которые обращаются в больницы, имеют проблемы с алкоголем, спиртное оказывает медленное токсическое воздействие на органы человека, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
РИА Новости 20:43
Происшествия
Человек погиб в съехавшей в Кенон машине в Чите
Один взрослый погиб в съехавшей в воду озера Кенон машине вечером 18 июня.
Zabnews.ru 19:56
Происшествия
На Сахалине медведь напал на пенсионерку
РИА Новости 07:46
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Происшествия
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:24
Армия и оружие
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета вчера в 05:58
Политика
Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили
Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.
РБК 14:36
Политика
Путин прокомментировал сравнение Зеленским СССР и фашистской Германии
Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажется на отношениях Киева и Москвы и на самом главе государства.
Известия 14:09
Киберспорт
NAVI прошла в полуфинал онлайн-турнира по CS:GO
В полуфинале NAVI сыграет против Complexity Gaming. BLAST Premier: Spring 2020 Showdown для Европы проходит с 15 по 21 июня.
Матч ТВ вчера в 03:56
Кино
В сцене «Стражей галактики 3» может появиться неожиданный персонаж
REGNUM вчера в 16:52
Армия и оружие
Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы
Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада.
ТАСС 18:05
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, как распознать плохого врача
Мясников добавил, что хороший врач не станет прописывать беременной женщине поливитамины, не проинформировав ее о том, что в больших дозах витамин А представляет опасность для малыша.
Evo-rus.com 09:26
Политика
Путин высказался о роли Сталина
Президент России Владимир Путин высказал свою точку зрения о фигуре советского лидера Иосифа Сталина.
ТК Звезда 16:30
Здоровье
Врач рассказала, чего категорически нельзя делать в жару
Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала "Вечерней Москве", кому категорически противопоказано находиться под прямыми лучами солнца в жаркую погоду.
РИА Новости 08:30
Наука
Расшифрован геном неандертальца, жившего 80 тыс. лет назад на Алтае
По-видимому, чагырская популяция пришла на Алтай из европейской части материка около 80 тыс. лет назад.
Интерфакс - Россия вчера в 06:51