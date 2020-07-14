Врач отделения медицины сна Алена Максимова дала рекомендации, которым необходимо следовать, чтобы жаркая погода не стала препятствием для крепкого сна. Чтобы иметь крепкий сон во время жары, в спальне нелишним будет использовать увлажнитель воздуха, а еще лучше - кондиционер.

с чего всё началось

Для комфортного сна в жару нужно следовать нескольким правилам, считает член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова.

Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера

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