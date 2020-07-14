Общество
АБНВрач рассказала, как спать в жару без кондиционера
Для комфортного сна в жару нужно следовать нескольким правилам, считает член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова.
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с чего всё началось
Врач отделения медицины сна Алена Максимова дала рекомендации, которым необходимо следовать, чтобы жаркая погода не стала препятствием для крепкого сна. Чтобы иметь крепкий сон во время жары, в спальне нелишним будет использовать увлажнитель воздуха, а еще лучше - кондиционер.ТК Звездавчера в 15:52
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Открытые форточки и льняное одеяло: врач рассказала, как спать в жару без кондиционера
ТК Звездавчера в 15:52
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:56, Ашберн
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
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Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии
Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.
РИА Новости 04:36
Авто
Ford представил новый внедорожник Bronco
Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek.
Известия 03:04
Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
Политика
Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране
Палата представителей Ливии - избранный постоянный парламент, действующий на востоке при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, - позволила Египту вмешаться в конфликт с Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, указано на сайте законодательного органа.
Газета.Ru 04:40
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
Футбол
Матч «Крыльев Советов» с «Краснодаром» отложили на два часа
Напомним, встреча команд пройдет в среду, 15 июля, на стадионе "Самара Арена".
Волга Ньюс 04:05
Технологии
Японский ученый предсказал России ливни из-за глобального потепления
России, как и Японии, следует готовиться к тому, что из-за продолжения глобального потепления ливневых дождей будет становиться больше, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник японского Института метеорологических исследований Масаёси Исии.
РИА Новости 04:25
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс 12 июля в 11:51
Общество
Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям
Приказ предписывает оформлять подакцизные товары исключительно ЦАТ и руководствуясь только кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
Ведомости вчера в 17:20
Политика
В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
РИА Новости вчера в 21:12
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Общество
Стажер обвинил журналиста «Дождя» Лобкова в домогательствах
ПолитРоссия 03:26
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия вчера в 05:07
Футбол
«Реал» может расторгнуть контракт с Бэйлом
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может бесплатно покинуть команду, контракт с которой действует до лета 2022 года.
Sport24.ru 03:28
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Экономика
Кредиторы Тарико заказали оценку заложенного банка «Русский стандарт»
Владельцы дефолтных облигаций компании Russian Standard, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и входящей в группу Рустама Тарико, инициировали досудебную претензию в адрес акционеров банка «Русский стандарт», 49% акций которого заложены в качестве обеспечения по бондам.
РБК 01:00
Политика
Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором
По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае.
Deita.ru 12 июля в 01:50
Технологии
Huawei предложила нулевые комиссии для разработчиков приложений
По условиям предложения, разработчики всех приложений, кроме игр, в первый год получают 100% выручки с покупок внутри программ.
Радиочастотный спектр 03:33
Политика
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
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Шоу-бизнес
Максим Галкин построил в своем замке SPA-центр
Российский юморист Максим Галкин показал свой SPA-центр.
Lenta.ru вчера в 23:54
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Все опасные симптомы инфекции коронавируса SARS-CoV-2 установлены
iReactor вчера в 11:24
Происшествия
Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии
Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке.
REGNUM 02:42
Экономика
Китай приготовился к тяжелым временам
Правительство Китая объявило о дальнейшем проведении активной налогово-бюджетной и осмотрительной кредитно-денежной политики на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Lenta.ru вчера в 18:47
Здоровье
Вспышку пневмонии в Казахстане изучат эксперты ВОЗ
В Казахстан прибудет группа экспертов Всемирной организации здравоохранения с целью изучения причин роста числа заболевших пневмонией.
Соловей.Инфо 04:51
Технологии
Mail.ru Group запустила виртуальных ведущих новостей
При создании сюжета пользователь добавляет текст, который необходимо зачитать, и может выбрать несколько вариантов внешности ведущего.
Коммерсантъ 04:00
Культура
Появились первые кадры со съемок юбилейного сезона «Тайны следствия»
Piter.tv вчера в 05:00
Общество
Ижевчанин заснял самую яркую за последние несколько лет комету
Российская газета 04:27
Авто
Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Seltos
Накануне на портале "Росстандарта" появилась информация об отзыве 5 128 вседорожников Seltos, которые сошли с конвейера в декабре 2019 года, а также в период с января по июнь 2020 года.
Новые автомобили вчера в 23:17