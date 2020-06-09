Не стоит судорожно следить за тем, сколько порций мороженого вы съели, опасаясь того, что это вам навредит, считает Ольга Кашубина. Единственное, зачем это нужно делать, чтобы не съедать слишком много углеводов, рассказала врач-терапевт в интервью радио Sputnik.

Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

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