Общество
ИзвестияВрач рассказала о правилах использования защитных масок
Если человек отдает предпочтение многоразовым маскам, то лучше запастить несколькими и менять их. Алексеева подчеркнула, что при ношении маски и соблюдении дистанции в 1,5–2 м вероятность не заразиться при встрече с носителем коронавируса составляет 70%.
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с чего всё началось
Лариса Алексеева отметила, что маска — это универсальное средство защиты. Если человек не заражен и он носит маску, то при сохранении дистанции в полтора-два метра его шансы не заразиться при встрече с носителем вируса составляют 70%.Телеканал 360°вчера в 16:55
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Носить и утилизировать правильно. Врач рассказал о тонкостях использования масок
Телеканал 360°вчера в 16:55
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