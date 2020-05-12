Лариса Алексеева отметила, что маска — это универсальное средство защиты. Если человек не заражен и он носит маску, то при сохранении дистанции в полтора-два метра его шансы не заразиться при встрече с носителем вируса составляют 70%.

с чего всё началось

Если человек отдает предпочтение многоразовым маскам, то лучше запастить несколькими и менять их. Алексеева подчеркнула, что при ношении маски и соблюдении дистанции в 1,5–2 м вероятность не заразиться при встрече с носителем коронавируса составляет 70%.

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