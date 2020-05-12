По словам Ларисы Алексеевой, лучше всего иметь с собой в запасе несколько многоразовых масок, если не хватает средств купить необходимое количество одноразовых средств защиты.

с чего всё началось

По словам специалиста, менять маску следует, если на ней образовалась влага. Но даже если этого не произошло, сменить медицинскую маску стоит через два часа.

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