Коронавирус

ИзвестияИзвестияВрач рассказала о правилах использования защитных масок

По словам специалиста, менять маску следует, если на ней образовалась влага. Но даже если этого не произошло, сменить медицинскую маску стоит через два часа.
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с чего всё началось

Носить и утилизировать правильно. Врач рассказал о тонкостях использования масок

По словам Ларисы Алексеевой, лучше всего иметь с собой в запасе несколько многоразовых масок, если не хватает средств купить необходимое количество одноразовых средств защиты.
Телеканал 360°16:55

Подробнее о событии

Врач рассказала о масках, которые защищают лучше всего

Аргументы и Факты18:40

Врач рассказала о правилах использования защитных масок

Известия20:40

Врач рассказала, какие маски защищают от коронавируса лучше всего

Комсомольская правда19:33

Врач описала лучшую маску для защиты от вирусов

Lenta.ru19:03

Врач назвала лучшие маски для защиты от коронавируса

РБК21:43

Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего

РИА Новости18:02

Носить и утилизировать правильно. Врач рассказал о тонкостях использования масок

Телеканал 360°16:55
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Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат разовые выплаты

С 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 15 лет включительно, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 11:21
1,6K
Происшествия

Полицейские жёстко задержали нарушителей режима самоизоляции на Урале

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что задержанные мужчины сознательно провоцировали полицейских.
News.ru 18:02
7
Авто

Россияне закладывают машины для покрытия долгов

Россияне начали закладывать свои автомобили для погашения кредитов и долгов. Таковы данные сервиса автозаймов CarMoney.
URA.Ru 20:29
2
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
283
Экономика

Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 10:15
91
Армия и оружие

Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара

Обновленный радар будет располагаться всего в 28 км от границы с РФ, и жители Вардё выразили обеспокоенность возможной реакцией Москвы.
Известия 21:39
Общество

Сайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина

Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина.
Gazeta.SPb 14:05
261
Общество

Новые выплаты для семей с детьми ввёл Владимир Путин

Президент России Владимир Путин ввёл новые выплаты для семей с детьми.
Псковская правда 10:01
Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков

В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 вчера в 07:41
38
Экономика

Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются

Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Общероссийский режим «нерабочих дней» с 12 мая не будет продлен.
Коммерсантъ 17:41
1
Здоровье

Кожемяко считает, что в Приморье рано ослаблять ограничения

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 21:41
1
Общество

Цифровые пропуска введут для приезжающих на Сахалин

Не допустить распространения коронавирусной инфекции на Сахалине и Курилах призвана новая региональная инициатива оформление цифровых пропусков.
АСТВ 21:21
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
1,2K
Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
5,1K
Здоровье

59 новых случаев коронавируса выявили в Оренбургской области за сутки

1743.ru 07:33
116
Здоровье

Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность 10:46
798
Политика

Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
7,6K
Футбол

Медведев оценил заявление Путина о приостановке периода нерабочих дней

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев оценил заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о приостановке периода нерабочих дней.
Газета.Ru 21:39
Общество

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Коммерсантъ 21:40
58
Космос

NASA приготовилось к приближению астероида Апофис

Астроном NASA Джим Бриденстайн заявил о приближении астероида 99942 Апофис, ширина которого составляет 340 метров.
Суть событий вчера в 10:00
Музыка

В США гитару Курта Кобейна выставили на торги почти за $1 млн

ТАСС 17:58
2
Общество

Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
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Происшествия

В Бурятии пассажир «Паджеро» погиб после столкновения машины с деревом

34-летний пассажир автомобиля «Митсубиши Паджеро» погиб в ДТП, которое произошло вчера днем, 11 мая, в Кабанском районе Бурятии.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 21:32
Общество

Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии

"Хочу остановиться на суперфудах для нашего здоровья и иммунитета - это продукты из нашей традиционной кухни: квашеная капуста, богатая витамином С и антиоксидантами.
РИА Новости 20:12
Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
472
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
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Шоу-бизнес

Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией

Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией Анастасия Решетова сравнила то, как выглядит сейчас, с фотографией пятилетней давности.
Экспресс газета 10:57
Здоровье

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru 21:15
3
Общество

В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции

В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46
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Здоровье

В Бурятии учредят медаль за борьбу с коронавирусной инфекцией

"Глава Бурятии поручил учредить медаль за борьбу с коронавирусной инфекцией, она будет приравнена к государственным наградам, этой медалью будут отмечать медицинских работников, несущих службу непосредственно в очагах инфекции и инфекционных стационарах, где лечат пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.
ТАСС 21:53
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