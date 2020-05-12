Коронавирус
ИзвестияВрач рассказала о правилах использования защитных масок
По словам специалиста, менять маску следует, если на ней образовалась влага. Но даже если этого не произошло, сменить медицинскую маску стоит через два часа.
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с чего всё началось
По словам Ларисы Алексеевой, лучше всего иметь с собой в запасе несколько многоразовых масок, если не хватает средств купить необходимое количество одноразовых средств защиты.Телеканал 360°16:55
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Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат разовые выплаты
С 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 15 лет включительно, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 11:21
Происшествия
Полицейские жёстко задержали нарушителей режима самоизоляции на Урале
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что задержанные мужчины сознательно провоцировали полицейских.
News.ru 18:02
Авто
Россияне закладывают машины для покрытия долгов
Россияне начали закладывать свои автомобили для погашения кредитов и долгов. Таковы данные сервиса автозаймов CarMoney.
URA.Ru 20:29
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 10:15
Армия и оружие
Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара
Обновленный радар будет располагаться всего в 28 км от границы с РФ, и жители Вардё выразили обеспокоенность возможной реакцией Москвы.
Известия 21:39
Общество
Сайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина
Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина.
Gazeta.SPb 14:05
Общество
Новые выплаты для семей с детьми ввёл Владимир Путин
Президент России Владимир Путин ввёл новые выплаты для семей с детьми.
Псковская правда 10:01
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 вчера в 07:41
Экономика
Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются
Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Общероссийский режим «нерабочих дней» с 12 мая не будет продлен.
Коммерсантъ 17:41
Здоровье
Кожемяко считает, что в Приморье рано ослаблять ограничения
Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 21:41
Общество
Цифровые пропуска введут для приезжающих на Сахалин
Не допустить распространения коронавирусной инфекции на Сахалине и Курилах призвана новая региональная инициатива оформление цифровых пропусков.
АСТВ 21:21
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
Здоровье
Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность 10:46
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
Футбол
Медведев оценил заявление Путина о приостановке периода нерабочих дней
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев оценил заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о приостановке периода нерабочих дней.
Газета.Ru 21:39
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Коммерсантъ 21:40
Космос
NASA приготовилось к приближению астероида Апофис
Астроном NASA Джим Бриденстайн заявил о приближении астероида 99942 Апофис, ширина которого составляет 340 метров.
Суть событий вчера в 10:00
Общество
Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
Происшествия
В Бурятии пассажир «Паджеро» погиб после столкновения машины с деревом
34-летний пассажир автомобиля «Митсубиши Паджеро» погиб в ДТП, которое произошло вчера днем, 11 мая, в Кабанском районе Бурятии.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 21:32
Общество
Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии
"Хочу остановиться на суперфудах для нашего здоровья и иммунитета - это продукты из нашей традиционной кухни: квашеная капуста, богатая витамином С и антиоксидантами.
РИА Новости 20:12
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Шоу-бизнес
Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией
Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией Анастасия Решетова сравнила то, как выглядит сейчас, с фотографией пятилетней давности.
Экспресс газета 10:57
Здоровье
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru 21:15
Общество
В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции
В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46
Здоровье
В Бурятии учредят медаль за борьбу с коронавирусной инфекцией
"Глава Бурятии поручил учредить медаль за борьбу с коронавирусной инфекцией, она будет приравнена к государственным наградам, этой медалью будут отмечать медицинских работников, несущих службу непосредственно в очагах инфекции и инфекционных стационарах, где лечат пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.
ТАСС 21:53