Коронавирус

Москва 24Москва 24Врач рассказала о риске заражения коронавирусом в перчатках

Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова заявила, что, находясь на улице даже в перчатках, не следует трогать лицо, поскольку коронавирус может оставаться на ткани и другой поверхности изделия.
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с чего всё началось

Какие перчатки лучше носить в пандемию? Советы инфекциониста

Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова объяснила, какие правила важно соблюдать при использовании средств индивидуальной защиты. В Москве и Петербурге, а также еще в некоторых городах России начал действовать перчаточно-масочный режим.
Пятый каналвчера в 01:10

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Специалист предупредил о риске заражения COVID-19 в перчатках

РЕН ТВвчера в 21:22

Врач рассказала о риске заражения коронавирусом в перчатках

Известиявчера в 20:57

Врач рассказала о риске заражения коронавирусом — даже если вы в перчатках

REGNUMвчера в 19:51

Медик рассказала о риске заражения COVID-19 в перчатках

ТК Звездавчера в 19:16

Врач заявила о риске заражения коронавирусом в перчатках

Аргументы и Фактывчера в 18:23

Врач заявила о риске заражения коронавирусом в перчатках

РИА Новостивчера в 17:40

Какие перчатки лучше носить в пандемию? Советы инфекциониста

Пятый каналвчера в 01:10
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Общество

Росавиация обяжет пассажиров самолетов летать в масках

Росавиация подготовила проект поэтапного снятия ограничений для авиаотрасли, введенных из-за COVID-19, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
РБК 07:41
Общество

ВОЗ допустила эволюцию коронавируса в эндемическую инфекцию

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан считает, что коронавирусная инфекция может никогда не исчезнуть.
Известия вчера в 22:10
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Политика

Путин поблагодарил генетиков за вклад в борьбу с коронавирусом

"Генетические исследования прокладывают путь к созданию тест-систем, вакцин и лекарств, в том числе и от коронавируса", - также заявил президент и поблагодарил генетиков за вклад в борьбу с этой угрозой.
Российская газета 07:28
Политика

В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин

Украина не считает визит заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин "играми за своей спиной", так как заранее знала о его переговорах в ведомстве федерального канцлера Германии.
ТАСС 05:44
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Автоспорт

Риккардо подписал контракт с формулической командой McLaren

Вести.Ru 07:05
Общество

Гидрометцентр спрогнозировал частые волны тепла в России летом

"Волны тепла будут наблюдаться, и они будут довольно частыми. Но они будут чередоваться с прохладным периодами", — сказал Вильфанд.
РИА Новости 07:10
Происшествия

В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар

В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошло возгорание на балконах пятого, шестого и седьмого этажа, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 07:36
Общество

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
3,2K
Общество

Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
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Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова пришел в себя после комы

ProstoProSport вчера в 23:00
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
3,7K
Культура

Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони

Сам Владимир Маркони, учёный-агроном по образованию, вёл популярное шоу CommentOut на You-Tube.
Ревизор.ру вчера в 10:37
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Футбол

Мельгарехо может уйти в «Трабзонспор»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо может уехать в чемпионат Турции. Парагваец попал в сферу интересов «Трабзонспора».
Бомбардир.ру 06:41
Общество

Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей

Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 12 мая в 09:38
3,5K
Происшествия

Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
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Шоу-бизнес

Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози

33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru 01:35
Здоровье

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Lenta.ru вчера в 01:16
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Общество

В США пилот оставил в небе призыв на русском языке

РИА Новости 06:32
Общество

Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом

Важно помнить: если ребенку исполнилось 16 лет до момента вступления указа Президента в силу 11 мая, то родитель не может воспользоваться правом на выплату.
Забайкальский рабочий вчера в 18:21
Происшествия

Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями

Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Известия 12 мая в 12:30
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Энергетика

«Роснефть» прокачивает право на скидку

При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
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Общество

Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса

Коммерсантъ 06:47
Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

РИА Новости 04:16
1,2K
Здоровье

На Кубани у шестимесячного ребенка выявлен коронавирус

По данным Оперативного штаба Краснодарского края, за последние сутки на Кубани было зафиксировано 96 новых случаев коронавируса, в том числе у 56 женщин и 40 мужчин.
Российская газета вчера в 04:27
604
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,1K
Фигурное катание

Роднина жестко ответила на критику Тарасовой

РИА Новости 07:55
Единоборства

Орловский победил чемпиона PFL на турнире UFC Fight Night 171

Белорусский боец Андрей Орловский одолел бразильца Филипе Линса в рамках турнира UFC Fight Night 171, который прошел в Джексонвилле (штат Флорида).
Советский спорт 01:21
Политика

Украина запретила въезд вагонов с китайскими колесами

РЖД поручили своим подразделениям запретить подготовку и подачу под погрузку вагонов, укомплектованных колесами данных компаний, если они назначены на железные дороги Украины или следует через это государство транзитом.
Аргументы и Факты 07:25
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