Коронавирус
Москва 24Врач рассказала о риске заражения коронавирусом в перчатках
Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова заявила, что, находясь на улице даже в перчатках, не следует трогать лицо, поскольку коронавирус может оставаться на ткани и другой поверхности изделия.
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с чего всё началось
Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова объяснила, какие правила важно соблюдать при использовании средств индивидуальной защиты. В Москве и Петербурге, а также еще в некоторых городах России начал действовать перчаточно-масочный режим.Пятый каналвчера в 01:10
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Общество
Росавиация обяжет пассажиров самолетов летать в масках
Росавиация подготовила проект поэтапного снятия ограничений для авиаотрасли, введенных из-за COVID-19, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
РБК 07:41
Общество
ВОЗ допустила эволюцию коронавируса в эндемическую инфекцию
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан считает, что коронавирусная инфекция может никогда не исчезнуть.
Известия вчера в 22:10
Политика
Путин поблагодарил генетиков за вклад в борьбу с коронавирусом
"Генетические исследования прокладывают путь к созданию тест-систем, вакцин и лекарств, в том числе и от коронавируса", - также заявил президент и поблагодарил генетиков за вклад в борьбу с этой угрозой.
Российская газета 07:28
Политика
В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин
Украина не считает визит заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин "играми за своей спиной", так как заранее знала о его переговорах в ведомстве федерального канцлера Германии.
ТАСС 05:44
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал частые волны тепла в России летом
"Волны тепла будут наблюдаться, и они будут довольно частыми. Но они будут чередоваться с прохладным периодами", — сказал Вильфанд.
РИА Новости 07:10
Происшествия
В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар
В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошло возгорание на балконах пятого, шестого и седьмого этажа, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 07:36
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова пришел в себя после комы
ProstoProSport вчера в 23:00
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
Культура
Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони
Сам Владимир Маркони, учёный-агроном по образованию, вёл популярное шоу CommentOut на You-Tube.
Ревизор.ру вчера в 10:37
Футбол
Мельгарехо может уйти в «Трабзонспор»
Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо может уехать в чемпионат Турции. Парагваец попал в сферу интересов «Трабзонспора».
Бомбардир.ру 06:41
Общество
Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей
Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 12 мая в 09:38
Происшествия
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози
33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru 01:35
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
Lenta.ru вчера в 01:16
Общество
В США пилот оставил в небе призыв на русском языке
РИА Новости 06:32
Общество
Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом
Важно помнить: если ребенку исполнилось 16 лет до момента вступления указа Президента в силу 11 мая, то родитель не может воспользоваться правом на выплату.
Забайкальский рабочий вчера в 18:21
Происшествия
Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями
Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Известия 12 мая в 12:30
Энергетика
«Роснефть» прокачивает право на скидку
При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
Общество
Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса
Коммерсантъ 06:47
Здоровье
На Кубани у шестимесячного ребенка выявлен коронавирус
По данным Оперативного штаба Краснодарского края, за последние сутки на Кубани было зафиксировано 96 новых случаев коронавируса, в том числе у 56 женщин и 40 мужчин.
Российская газета вчера в 04:27
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Фигурное катание
Роднина жестко ответила на критику Тарасовой
РИА Новости 07:55
Единоборства
Орловский победил чемпиона PFL на турнире UFC Fight Night 171
Белорусский боец Андрей Орловский одолел бразильца Филипе Линса в рамках турнира UFC Fight Night 171, который прошел в Джексонвилле (штат Флорида).
Советский спорт 01:21
Политика
Украина запретила въезд вагонов с китайскими колесами
РЖД поручили своим подразделениям запретить подготовку и подачу под погрузку вагонов, укомплектованных колесами данных компаний, если они назначены на железные дороги Украины или следует через это государство транзитом.
Аргументы и Факты 07:25