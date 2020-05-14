Коронавирус
Российская газетаВрач рассказала о риске заразиться коронавирусом в перчатках
Как рассказала "Пятому каналу" завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, человек сам должен выбрать, какими перчатками пользоваться. Если выбор пал на резиновые перчатки, то их необходимо выбрасывать после возвращения домой, а тканевые перчатки нельзя носить постоянно.
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с чего всё началось
Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова объяснила, какие правила важно соблюдать при использовании средств индивидуальной защиты. В Москве и Петербурге, а также еще в некоторых городах России начал действовать перчаточно-масочный режим.Пятый каналвчера в 01:10
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Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток в 2,4 раза.
Российская газета 02:47
Здоровье
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Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
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Piter.tv вчера в 08:44
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RT на русском вчера в 20:23
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
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Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.
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Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
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