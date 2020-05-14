Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова объяснила, какие правила важно соблюдать при использовании средств индивидуальной защиты. В Москве и Петербурге, а также еще в некоторых городах России начал действовать перчаточно-масочный режим.

с чего всё началось

Как рассказала "Пятому каналу" завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, человек сам должен выбрать, какими перчатками пользоваться. Если выбор пал на резиновые перчатки, то их необходимо выбрасывать после возвращения домой, а тканевые перчатки нельзя носить постоянно.

Врач рассказала о риске заразиться коронавирусом в перчатках

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