«Вечерняя Москва» поговорила с врачом отделения сна Аленой Гавриловой, которая рассказала о самых опасных привычках перед сном и о том, почему от них необходимо избавиться.

с чего всё началось

Сомнолог Алена Гаврилова рассказала, чего не следует делать перед сном, соответствующие советы она дала в беседе с "Вечерней Москвой". По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор".

Врач рассказала о самых вредных для сна привычках

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