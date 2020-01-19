Общество

РИА НовостиРИА НовостиВрач рассказала о самых вредных для сна привычках

Сомнолог Алена Гаврилова рассказала, чего не следует делать перед сном, соответствующие советы она дала в беседе с "Вечерней Москвой". По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор".
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось

Сомнолог назвала главные вредные привычки перед сном

«Вечерняя Москва» поговорила с врачом отделения сна Аленой Гавриловой, которая рассказала о самых опасных привычках перед сном и о том, почему от них необходимо избавиться.
Вечерняя Москвавчера в 11:58

Подробнее о событии

Врач дала советы, что не стоит делать перед сном

Газета.Ruвчера в 19:17

Врач рассказала о вредных привычках перед сном

Известиявчера в 21:40

Врач рассказала о вредных привычках перед сном

RT на русскомвчера в 20:05

Названы самые вредные для сна привычки

Lenta.ruвчера в 19:58

Врач-сомнолог перечислила опасные для здорового сна привычки

РБКвчера в 21:55

Врач рассказала о самых вредных для сна привычках

РИА Новостивчера в 18:59

Сомнолог назвала главные вредные привычки перед сном

Вечерняя Москвавчера в 11:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 00:40, Ашберн
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

RT на русском вчера в 15:44
Политика

Варшава поблагодарила МИД РФ за признание принесенной Польше несвободы

МИД России отреагировал на слова польских дипломатов, согласно которым, действия советских солдат по освобождению Варшавы от нацистских оккупантов якобы не принесло Польше свободы.
Московский Комсомолец вчера в 04:49
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился в первом раунде. Ирландцу понадобилось 40 секунд, чтобы одержать победу над Дональдом Серроне.
РБК 00:33
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов

Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
РИА Новости вчера в 15:19
Авто

«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку машин

ФАН 00:04
Политика

Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Комсомольская правда 17 января в 14:29
Политика

Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
РБК вчера в 21:10
Общество

Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду в Москве и Петербурге

Синоптики спрогнозировали аномально теплую погоду в Москве и Санкт-Петербурге в период с 18 по 27 января.
Известия вчера в 17:42
Общество

«Новая газета» обратилась в ФСБ с просьбой объяснить новую волну лжеминирований

«Новая газета» обратилась с открытым письмом к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой объяснить новую волну лжеминирований.
Эхо Москвы 00:03
Армия и оружие

В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

Красная весна вчера в 07:14
Политика

Китай нарастит закупки на 200 млрд долларов после сделки с США

Китай обязан увеличить закупки американских товаров на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года в рамках подписания первой фазы торгового соглашения между странами.
Компания 16 января в 04:36
Политика

Главного советника Трампа по России отстранили от работы

Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
Известия вчера в 23:04
Футбол

Шарлия объявил об уходе из ЦСКА

РИА Новости вчера в 08:15
Происшествия

После избиения учительницы восьмиклассником уволился директор школы

Вести.Ru вчера в 05:36
Политика

Трамп счел глупой идеей строительство «морской стены» вокруг Нью-Йорка

РБК вчера в 23:06
Политика

Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины

RT на русском 00:17
Наука

Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью

Naked Science 17 января в 04:24
Здоровье

Ученые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая

Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек.
Известия вчера в 22:41
Происшествия

В Петербурге арестовали лжеминера здания Конституционного суда

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к тюремному заключению на один месяц и 28 дней Виктора Николаева за сообщение заведомо ложных сведений о готовящемся взрыве в здании Конституционного суда РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города в субботу.
ТАСС вчера в 13:58
Армия и оружие

Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети

На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
REGNUM 00:02
Здоровье

Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни

Москва 24 вчера в 22:17
Шоу-бизнес

Алишер Усманов подарил Людмиле Поргиной автомобиль

НТВ вчера в 13:27
Армия и оружие

Жестокий бой ВСУ и «правосеков» на Донбассе: у обеих сторон потери, уничтожены бронетехника и блиндаж

За прошедшие сутки обстрелов территории Республики со стороны ВСУ не зафиксировано.
Rusvesna.su 17 января в 22:20
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

РИА Новости вчера в 16:23
Происшествия

В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,3 на северо-западе Китая.
RT на русском вчера в 23:19
Происшествия

Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца

Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Общество

Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале

Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
RT на русском 17 января в 04:43
Политика

Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС

Концерн "Укроборонпром" уволил директора предприятия "410-й завод гражданской авиации" Алексея Попова из-за его фотографии в форме российского военного летчика, об этом сообщил в своем Facebook журналист Юрий Бутусов, прикрепив к посту соответствующий снимок.
РИА Новости вчера в 17:56
Авто

«Нива» могла быть похожей на Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser

Не исключено, что, создавая этот макет, дизайнеры АвтоВАЗа вдохновлялись японскими внедорожниками начала 80-х – Mitsubishi Pajero L040 образца 1981 года и Toyota Land Cruiser J60.
Автоновости дня вчера в 02:17
Экономика

В России вступили в силу новые ограничения по потребительским кредитам

С начала января в России заработали новые ограничения по потребительским кредитам и займам.
МедиаЗавод 17 января в 06:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное