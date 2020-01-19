Общество

РИА НовостиРИА НовостиВрач рассказала о самых вредных для сна привычках

Сомнолог Алена Гаврилова рассказала, чего не следует делать перед сном, соответствующие советы она дала в беседе с "Вечерней Москвой". По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор".
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с чего всё началось

Сомнолог назвала главные вредные привычки перед сном

«Вечерняя Москва» поговорила с врачом отделения сна Аленой Гавриловой, которая рассказала о самых опасных привычках перед сном и о том, почему от них необходимо избавиться.
Вечерняя Москвавчера в 11:58

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Врач-сомнолог перечислила опасные для здорового сна привычки

РБКвчера в 21:55

Врач рассказала о самых вредных для сна привычках

РИА Новостивчера в 18:59

Врач рассказала о вредных привычках перед сном

RT на русскомвчера в 20:05

Названы самые вредные для сна привычки

Lenta.ruвчера в 19:58

Врач дала советы, что не стоит делать перед сном

Газета.Ruвчера в 19:17

Врач рассказала о вредных привычках перед сном

URA.Ruвчера в 21:53

Сомнолог назвала главные вредные привычки перед сном

Вечерняя Москвавчера в 11:58
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