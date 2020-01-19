Общество
РИА НовостиВрач рассказала о самых вредных для сна привычках
Сомнолог Алена Гаврилова рассказала, чего не следует делать перед сном, соответствующие советы она дала в беседе с "Вечерней Москвой". По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор".
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с чего всё началось
«Вечерняя Москва» поговорила с врачом отделения сна Аленой Гавриловой, которая рассказала о самых опасных привычках перед сном и о том, почему от них необходимо избавиться.Вечерняя Москвавчера в 11:58
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