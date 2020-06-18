Здоровье
ИзвестияВрач рассказала о способе определить рак по запаху
Необычный запах пота может быть признаком неправильной работы некоторых органов, a также ряда тяжелых заболеваний, рассказала в эфире телеканала "Россия 1" врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.
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Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
Коммерсантъ вчера в 18:04
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК вчера в 05:55
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов
На логотипе 130-летнего бренда изображена афроамериканка, Тетя Джемайма, героиня песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу, которое устраивали в основном белые американцы, изображавшие темнокожих.
РБК 17 июня в 13:17
Культура
Иркутянка стала лауреатом госпремии в области литературы и искусства
Имена лауреатов Государственной премии за 2019 год в области литературы и искусства стали известны 18 июня.
Твой Иркутск вчера в 23:20
Происшествия
В Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, сумма причиненного государству ущерба составила 250 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 11:52
Происшествия
Новое дело возбудили против обвиняемого в убийстве девочки в Саратове
Следственный комитет России в четверг, 18 июня, возбудил уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове в октябре прошлого года.
Известия вчера в 21:32
Политика
США объявили о новых санкциях против Сирии в рамках закона «Цезарь»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка вводит новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь».
Моя Москва.онлайн 17 июня в 10:06
Политика
Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом
РИА Новости вчера в 15:54
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
Шоу-бизнес
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
РИА Новости вчера в 23:06
Футбол
Кирьяков: «Нас ждёт интересная концевка в РПЛ»
Экс-футболист национальной сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от возобновления РПЛ.
Евро-футбол.ру 00:16
Общество
В Екатеринбурге на участке, несмотря на отказ УИК, пройдёт голосование
Сегодня местные СМИ написали, что члены участковой избирательной комиссии (УИК) №1503 в полном составе отказались от участия в организации голосования по Конституции из-за пандемии коронавируса.
Уральский меридиан вчера в 09:59
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Кино
Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»
Стал доступен титульный лист черновика сценария с намеками на сюжет.
Киноафиша России вчера в 05:09
Политика
Трамп пообещал подумать над рассекречиванием материалов о НЛО
Президент США Дональд Трамп пообещал подумать о возможном снятии грифа секретности с материалов об инопланетных существах.
Газета.Ru вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Заседание по делу о разводе Телегина и Пелагеи пройдет 26 июня
Заседание по бракоразводному процессу о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей между форвардом московского ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей пройдет 26 июня, сообщила пресс‑служба Никулинского суда.
РИА Новости вчера в 03:45
Политика
Суд не принял иск к Путину из-за голосования по Конституции
Верховный суд России отказался принять иск Геннадия Рудяка с обжалованием указа главы государства Владимира Путина о проведении голосования по Конституции 1 июля.
DixiNews вчера в 05:48
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников
Газета.Ru вчера в 23:31
Хоккей
Шведский защитник Юсе стал игроком «Спартака»
Защитник Эмиль Юсе заключил контракт со «Спартаком», сообщает пресс-служба красно-белых.
Спорт-Экспресс вчера в 10:47
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Общество
Стало известно, когда для туристов откроют Краснодарский край
Свободная Пресса 16 июня в 21:18
Политика
Трамп поинтересовался нахождением Финляндии в составе России
Как пишет газета, в своей книге Болтон также рассказал, что президент США не был в курсе того, что Великобритания является ядерной державой.
Замана 17 июня в 18:39
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news вчера в 01:55
Гаджеты
Samsung начал предлагать в России смартфоны в аренду за полцены
Новая программа для покупок корейской компании Samsung Upgrade начала работать в России.
ПРАЙМ вчера в 02:52
Происшествия
В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
Машина с двумя детьми и взрослыми в салоне скатилась в озеро Кенон в Чите, один мужчина погиб, сообщает СУСК региона.
РИА Новости 00:09
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин ответил на слухи о покупке дома на Рублевке за $55 млн
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг информацию о планах приобрести дорогостоящий особняк на Рублевке, которая ранее появилась в СМИ.
iReactor 17 июня в 08:28