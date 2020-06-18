Здоровье

ИзвестияИзвестияВрач рассказала о способе определить рак по запаху

Необычный запах пота может быть признаком неправильной работы некоторых органов, a также ряда тяжелых заболеваний, рассказала в эфире телеканала "Россия 1" врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.
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