Здоровье
ИзвестияВрач рассказала о способе определить рак по запаху
Необычный запах пота может быть признаком неправильной работы некоторых органов, a также ряда тяжелых заболеваний, рассказала в эфире телеканала "Россия 1" врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.
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Экономика
Новую прибавку к пенсии получат три категории россиян с 1 августа
Сразу несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к пенсии после 1 августа.
Народные новости 09:00
Происшествия
В деле Ефремова сменится адвокат
В деле о расследовании ДТП с участием Михаила Ефремова может смениться потерпевший, сообщает «Московской комсомолец» со ссылкой на друга семьи погибшего Сергея Захарова.
Рамблер 10:48
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Политика
Наивысший в истории человечества: Трамп обещал США рекорд по ВВП
РИА Новости Как отметил глава Белого дома Дональд Трамп, ВВП США в III квартале 2020 года достигнет самого высокого показателя в истории человечества.
РЕН ТВ 18:53
Автоспорт
Льюис Хэмилтон лично извинился перед Хельмутом Марко
Затишье в новостном пространстве Формулы 1 на этой неделе внезапно нарушило фейковое высказывание Хельмута Марко в адрес Льюиса Хэмилтона.
Autosport.com.ru 09:17
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости 14:22
Киберспорт
Осенью Apex Legends выйдет в Steam и на Nintendo Switch — между всеми платформами будет кроссплей
Осенью в Apex Legends появится кроссплей между всеми платформами, где будет доступен шутер, а именно — ПК (Steam и Origin), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
CyberSport.ru 19:22
Политика
МИД Литвы вызвал представителя посольства России
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства из-за законопроекта о признании недействительным постановления с осуждением пакта Молотова — Риббентропа и секретных протоколов к нему.
Rambler News Service 15:37
Шоу-бизнес
Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей
Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
WomanHit.ru вчера в 11:52
Общество
Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико
В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Газета.Ru 10:26
Экономика
Титов попросил ЦБ увеличить лимиты по госпрограмме кредитования под 2%
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину увеличить лимиты госпрограммы кредитов под 2% на поддержку занятости и сделать их доступнее для бизнеса.
РИА Новости 18:07
Общество
Выданные до 11 июня школьные аттестаты могут стать действительными
Школьные аттестаты, выданные до приказа Минпросвещения РФ о выдачи документов без экзаменов, хотят признать действительными.
Газета.Ru вчера в 16:49
Происшествия
Калужские следователи изучат видео танцев в бикини у монумента Победы
По предварительным данным, на видео две несовершеннолетние девушки в нижнем белье танцуют в чаше фонтана на калужской площади Победы на фоне монумента, украшенного георгиевской лентой, и статуи Родины-матери.
REGNUM 13:06
Происшествия
Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Поронайске
В районе дома № 58 иномарка сбила женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
АСТВ 18:56
Игры
Путешествие в Подземье — появилось полтора часа нового геймплея Baldur’s Gate 3
До конца этого года Baldur’s Gate 3 должна стать доступна по программе раннего доступа.
Городской портал Новый Нижний 19:00
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС 16:52
Происшествия
Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса
Известия вчера в 16:16
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ 18:04
Происшествия
Мужчина упал с крыши дома в Луговом и разбился
Мертвого мужчину нашли сегодня, 19 июня, на улице в Луговом (планировочный район Южно-Сахалинска).
АСТВ 18:26
Энергетика
ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже.
Коммерсантъ 13:22
Происшествия
Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали
Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda и заподозренного в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали.
Lenta.ru 07:07
Общество
ФСБ расстраивается
Территория бывшего детского сада пойдет под жилье Девелопер "Трансстройинвест", который, в частности, реконструировал аэропорт Внуково и построил терминал для бизнес-авиации в Пулково, получил очередной контракт от Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Коммерсантъ 18:50
Экономика
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
Коммерсантъ 16 июня в 18:37
Общество
В польском замке обнаружили нацистский тайник
В руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч был обнаружен сундук с антикварным серебром, сообщает The First News.
Газета.Ru 17:00
Политика
Путин напомнил о причинах Второй мировой войны
Москва, 18 июня 2020, 22:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин напомнил о причинах Второй мировой войны в своей статье, приуроченной к 75-летию Победы, опубликованной 18 июня в The National Interest.
REGNUM 15:14
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, как распознать плохого врача
Мясников добавил, что хороший врач не станет прописывать беременной женщине поливитамины, не проинформировав ее о том, что в больших дозах витамин А представляет опасность для малыша.
Evo-rus.com 09:26
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости 17:00
Экономика
МФО продают займы коллекторам после одобрения кредитных каникул
Сегодня, 18 июня 2020 года, стало известно, что отдельные микрофинансовые организации (МФО) в мае этого года недобросовестно поступали с заёмщиками, продавая их займы коллекторам сразу после одобрения кредитных каникул.
Саминвестор 07:06
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:41