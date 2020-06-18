с чего всё началось

Если ощущается необычный запах пота, в организме, вероятно, не все в порядке. Небольшая температура в течение длительного времени может указывать на онкозаболевание.

Врач объяснила, что рак можно определить по запаху пота

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