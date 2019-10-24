Жители мегаполисов часто не завтракают и заменяют утренний прием пищи чашкой кофе.

с чего всё началось

Употребление кофе по утрам вместо завтрака может плохо повлиять на состоянии желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на гастроэнтеролога Марию Бадалян.

Врач рассказала о вреде употребления кофе по утрам

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