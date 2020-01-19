Общество
RT на русскомВрач рассказала о вредных привычках перед сном
Использование телефона, просмотр остросюжетных фильмов и переедание оказывают негативный эффект на сон. Об этом сообщила врач-сомнолог Алёна Гаврилова.
Читать в источнике
Оценить123
с чего всё началось
«Вечерняя Москва» поговорила с врачом отделения сна Аленой Гавриловой, которая рассказала о самых опасных привычках перед сном и о том, почему от них необходимо избавиться.Вечерняя Москвавчера в 11:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Политика
Тимошенко заявила о «ликвидации» Украины
Оппозиционный украинский политик Юлия Тимошенко заявила о "ликвидации" Украины.
Политика
Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции
Армия и оружие
Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
Армия и оружие
Минобороны обнародовало документы об освобождении Варшавы
Единоборства
«Король вернулся»: Макгрегор прокомментировал победу над Серроне
Ирландский боец смешанных боевых единоборств Конор Макгрегор прокомментировал свою победу над американцем Дональдом Серроне в турнире UFC 246.
Политика
Главный советник Трампа по России отстранен от работы
Старший директор Совета национальной безопасности США по европейским и российским делам Эндрю Пик отстранен от работы.
Общество
Названы самые популярные лечебные курорты России
Лечебные курорты Краснодарского и Ставропольского края пользовались в 2019 году наибольшей популярностью у заинтересованных клиентов.
Политика
Украинское авиастроение попало в ловушку из-за санкций
Сконструированные на авиазаводе «Антонов» самолеты полностью зависели от поставок комплектующих из России.
Политика
В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины
Претензии Варшавы на некоторые произведения искусства, которые находятся в Пушкинском музее, голословны.
Политика
Трамп раскрыл детали причины убийства Сулеймани
Президент США Дональд Трамп раскрыл детали, указывающие на причину убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани, возглавлявшего подразделение «Кудс» Корпуса сил стражей исламской революции (КСИР), передает CNN.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Политика
Мишустин назначил новым главой ФНС Даниила Егорова
Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
Здоровье
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик «Дротаверин, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл».
Политика
Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Происшествия
В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину
В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках.
Единоборства
Глава UFC: возможный бой Макгрегор — Нурмагомедов пройдет не в Москве
Глава UFC Дана Уайт заявил, что возможный реванш Конора Макгрегрора и Хабиба Нурмагомедова пройдет не в Москве.
Общество
Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
Политика
Путин и Эрдоган на конференции по Ливии. Что решат в Берлине
Берлинская мирная конференция по урегулированию в Ливии готовилась далеко не в мирных условиях.
Политика
Иран пообещал передать Украине черные ящики сбитого самолета
Система ПВО приняла «Боинг» за крылатую ракету. Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что власти проведут внутреннее расследование.
Происшествия
МВД начало проверку из-за драки в ТЦ в Подмосковье
Отмечается, что в соцсетях были размещены видео и информация о том, что охранник во время драки двух подростков в ТЦ «МЕГА Химки» попытался разнять их, после чего ударил одного из них в голову, в результате чего юноша некоторое время пролежал на полу.
Армия и оружие
Жестокий бой ВСУ и «правосеков» на Донбассе: у обеих сторон потери, уничтожены бронетехника и блиндаж
За прошедшие сутки обстрелов территории Республики со стороны ВСУ не зафиксировано.
Игры
Sony предоставляет скидку в 50% на подписку PlayStation Plus
Представительство PlayStation объявило о новой акции, в рамках которой можно будет приобрести подписку на сервис PlayStation Plus со скидкой 50%.
Армия и оружие
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Политика
«Яблоко» разработает альтернативные поправки к Конституции России
Президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию. Мнение граждан планируют спросить на всенародном голосовании.