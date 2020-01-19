Общество

RT на русскомRT на русскомВрач рассказала о вредных привычках перед сном

Использование телефона, просмотр остросюжетных фильмов и переедание оказывают негативный эффект на сон. Об этом сообщила врач-сомнолог Алёна Гаврилова.
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с чего всё началось

Сомнолог назвала главные вредные привычки перед сном

«Вечерняя Москва» поговорила с врачом отделения сна Аленой Гавриловой, которая рассказала о самых опасных привычках перед сном и о том, почему от них необходимо избавиться.
Вечерняя Москвавчера в 11:58

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Врач-сомнолог перечислила опасные для здорового сна привычки

РБКвчера в 21:55

Врач рассказала о вредных привычках перед сном

URA.Ruвчера в 21:53

Врач рассказала о самых вредных для сна привычках

РИА Новостивчера в 18:59

Названы самые вредные для сна привычки

Lenta.ruвчера в 19:58

Врач дала советы, что не стоит делать перед сном

Газета.Ruвчера в 19:17

Врач рассказала о вредных привычках перед сном

RT на русскомвчера в 20:05

Сомнолог назвала главные вредные привычки перед сном

Вечерняя Москвавчера в 11:58
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Газета.Ru вчера в 13:38
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Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году

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RT на русском 04:42
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Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России

СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
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РБК 00:33
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Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов

Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев, выступая на мероприятиях по случаю Дня российской печати, заявил, что работников СМИ, выставляющих власть в нелицеприятном контексте, необходимо "мочить".
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»

РИА Новости 04:05
Происшествия

Полиция проверяет информацию о драке в ТЦ «Мега Химки»

Подмосковные полицейские начали проверку после публикации видео, на котором охранник в ТЦ "Мега Химки" отправил подростка в нокаут, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Москва 24 вчера в 15:06
Происшествия

В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину

В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках.
РБК 01:14
Общество

Умер основатель группы компаний Lotte Син Гёк Хо

Основатель и почетный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гёк Хо в воскресенье умер в возрасте 97 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 03:22
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Lenta.ru вчера в 23:32
Политика

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РБК 01:26
Происшествия

В Москве спасатели оказали помощь женщине при крещенских купаниях

В Москве во время крещенских купаний на Святом озере одной из женщин понадобилась помощь спасателей.
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Политика

Власти США заявили о готовности к вмешательству в выборы президента

Исполняющий обязанности министра национальной безопасности США Чед Вульф заявил, что его ведомство ожидает, что Россия предпримет попытку вмешаться в очередные президентские выборы, которые пройдут в стране в ноябре 2020 года.
РБК вчера в 08:11
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МИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы

Пятый канал 17 января в 18:22
Общество

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в центральной России

На следующих выходных метеорологи обещают жителям центральных и северо-западных регионов страны резкое похолодание.
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Facebook неправильно перевел имя Си Цзиньпина, оскорбив его

Соцсеть Facebook некорректно перевела имя председателя КНР Си Цзиньпина, что было обнаружено в заявлении, размещенном в официальном аккаунте Государственного секретаря Мьянмы Аун Сан Су Чжи.
Газета.Ru вчера в 15:42
Политика

Путин назвал моральными уродами противников поддержки семей с детьми

Ведомости вчера в 09:34
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В КНДР сменился министр иностранных дел

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Православные христиане празднуют Крещение Господне

Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
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Общество

Скабеева отреагировала на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

Телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу заявления модели Алены Водонаевой, которая обвинила ее в "пропаганде агрессии и невежества".
Газета.Ru вчера в 15:59
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В Нове Место на этапе КМ по лыжам пройдут две гонки преследования

В чешском Нове Место сегодня, 19 января, состоятся две гонки преследования в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам.
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CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

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Пушков ответил Помпео на слова о смене правительства России

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Твиттере прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о смене российского Кабинета министров.
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Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве

Министра внутренних дел по Республике Коми, генерал-майора полиции Виктора Половникова арестовали на два месяца по делу о взятке в особо крупном размере.
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ВВС США впервые показали полет беспилотника «Гремлина» X-61A

ВВС США впервые показали полет беспилотника X-61A, созданного компанией Dynetics в рамках программы «Гремлины».
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