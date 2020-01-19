Общество
RT на русскомВрач рассказала о вредных привычках перед сном
Использование телефона, просмотр остросюжетных фильмов и переедание оказывают негативный эффект на сон. Об этом сообщила врач-сомнолог Алёна Гаврилова.
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«Вечерняя Москва» поговорила с врачом отделения сна Аленой Гавриловой, которая рассказала о самых опасных привычках перед сном и о том, почему от них необходимо избавиться.Вечерняя Москва11:58
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