«Вечерняя Москва» поговорила с врачом отделения сна Аленой Гавриловой, которая рассказала о самых опасных привычках перед сном и о том, почему от них необходимо избавиться.

с чего всё началось

Использование телефона, просмотр остросюжетных фильмов и переедание оказывают негативный эффект на сон. Об этом сообщила врач-сомнолог Алёна Гаврилова.

Врач рассказала о вредных привычках перед сном

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