Общество

RT на русскомRT на русскомВрач рассказала о вредных привычках перед сном

Использование телефона, просмотр остросюжетных фильмов и переедание оказывают негативный эффект на сон. Об этом сообщила врач-сомнолог Алёна Гаврилова.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Сомнолог назвала главные вредные привычки перед сном

«Вечерняя Москва» поговорила с врачом отделения сна Аленой Гавриловой, которая рассказала о самых опасных привычках перед сном и о том, почему от них необходимо избавиться.
Вечерняя Москва11:58

Подробнее о событии

Сомнолог назвала главные вредные привычки перед сном

Вечерняя Москва11:58

Врач рассказала о самых вредных для сна привычках

РИА Новости18:59

Врач рассказала о вредных привычках перед сном

RT на русском20:05

Врач дала советы, что не стоит делать перед сном

Газета.Ru19:17

Названы самые вредные для сна привычки

Lenta.ru19:58

Врач-сомнолог рассказала о вредных и полезных привычках перед сном

Life.ru20:22

Врач назвала секреты хорошего сна

News.ru20:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 21:37, Ашберн
Политика

Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Дождь вчера в 09:46
Футбол

Футболист Шарлия объявил об уходе из ЦСКА

RT на русском 07:39
Хоккей

Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»

REGNUM вчера в 00:20
Экономика

Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты

Самый низкий процент исполнения отмечается по нацпроектам «Экология» (36,9 млрд из 55,6 млрд, 66,3%), «Цифровая экономика» (73,8 млрд из 100,7 млрд, 73,3%) и «Производительность труда и поддержка занятости» (6,2 млрд, 87,1%).
Ведомости вчера в 14:34
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

РИА Новости 16:23
Политика

Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента

«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе.
RT на русском 18:51
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК 16 января в 20:35
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов весной

Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
РИА Новости 15:19
Единоборства

Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246

В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.
Газета.Ru 01:26
Космос

Как будет называться марсоход NASA Mars 2020

HotGeo вчера в 09:28
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в США

РБК 01:23
Политика

В Пушкинском музее оценили заявление Польши о правах на ряд произведений искусства в России

RT на русском 15:33
Политика

Косачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
RT на русском 07:05
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк и Чернышева заметили в Таиланде

Посетители курортов Таиланда утверждают, что увидели там здоровую актрису Анастасию Заворотнюк вместе с ее мужем Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец 13:36
Футбол

Агуэро забил 250-й гол за «Манчестер Сити»

Soccer.ru 12:34
Политика

Иран пообещал передать Украине черные ящики сбитого самолета

Система ПВО приняла «Боинг» за крылатую ракету. Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что власти проведут внутреннее расследование.
Телеканал RTVI 09:42
Футбол

Футболиста выгнали из украинского клуба из-за поездки в Петербург

Росбалт 09:55
Здоровье

В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице

В России в ходе исследований Роскачества следы антибиотиков были найдены в курином мясе девяти торговых марок из 21.
Российская газета 20:00
Наука

Астрономы подсчитали изменения магнитного поля короны Солнца во время вспышки

Vevby.ru 10:44
Шоу-бизнес

Стало известно, как дочь Петросяна относится к Степаненко

Аргументы недели вчера в 08:55
Политика

Помпео прилетел в Берлин на конференцию по Ливии

Комсомольская правда 18:58
Политика

Медведев рассказал о своей отставке

Медведев подчеркнул, что правительства во всем мире уходят в отставку, хотя в нашей стране это в последние годы происходило не так часто.
REGNUM 13:51
Здоровье

Лечивший Стива Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни

Лечивший основателя Apple Стива Джобса врач рассказал о правилах долгой жизни, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Вечерняя Москва 09:47
Общество

Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале

Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
RT на русском вчера в 04:43
Кино

Warner Bros. работает над анимационным фильмом по Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. работает над анимационным фильмом Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge по одноимённой серии файтингов.
Игромания.ру 01:38
Политика

МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

РИА Новости вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит вчера в 05:50
Политика

Путин назвал нацпроекты ключом к росту реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин назвал развитие нацпроектов и достижение национальных целей «реальным планом улучшения жизни россиян».
News.ru 10:21
Музыка

Эминем без анонса выпустил новый альбом

Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
РБК вчера в 10:55
Авто

Genesis представил первый премиальный кроссовер GV80

В Сеуле (Южная Корея), в Международном выставочном комплексе KINTEX, состоялась официальная презентация первого кроссовера компании Genesis – GV80.
Ugpressa.ru вчера в 04:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное