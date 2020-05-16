с чего всё началось

Медиков встревожили обнаруженные изменения в симптоматике коронавируса. Как рассказала главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко в фильме "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1", у заболевших пациентов фиксируются различные симптомы болезни.

Врач рассказала об изменениях в проявлении коронавируса

Политика Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире. 1,3K

Общество «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» эвакуировали В субботу, 16 мая, в пригородах Петербурга эвакуировали только что открытые после частичного снятия ограничений торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко». 394

Общество На Госуслугах появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат Форма для жалоб врачей об отсутствии выплат появилась на портале Госуслуг. Об этом 16 мая сообщили в Минкомсвязи России.

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 508

Футбол Александр Медведев: Будем обсуждать продление контрактов после решения правительства Напомним, что на заседании исполкома РФС, которое состоялось в пятницу 15 мая, было принято решение возобновить сезон-2019/20 с 21 июня 2020 года и провести оставшиеся матчи российской премьер-лиги и Кубка страны.

Хоккей Евгений Тимкин подпишет контракт со СКА Как стало известно «Чемпионату», нападающий Евгений Тимкин подпишет контракт с петербургским СКА.

Транспорт РЖД запустят дополнительные «Сапсаны» ОАО «РЖД» назначает дополнительные поезда «Сапсан» на отдельные календарные даты мая.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин выставил Валерию в неприглядном свете 51-летний музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выставил в неприглядном свете свою супругу, 52-летнюю певицу Валерию.

Космос Самоизоляция: Солнце «затянуло» до рекордного минимума Как сообщает Space Weather, в текущем году астрономы отметили уже 100 дней, когда на Солнце не было солнечных пятен, что является рекордным.

Общество Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели. 830