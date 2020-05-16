Коронавирус
Российская газетаВрач рассказала об изменениях в проявлении коронавируса
Медиков встревожили обнаруженные изменения в симптоматике коронавируса. Как рассказала главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко в фильме "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1", у заболевших пациентов фиксируются различные симптомы болезни.
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Как рассказала главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко в фильме "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1", у заболевших пациентов фиксируются различные симптомы болезни.Российская газета11:24
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