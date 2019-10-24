Общество
Российская газетаВрач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам
Как объяснила Мария Бадалян, кофе рекомендуется пить людям с пониженным давлением. Так как напиток способен его повышать до нужной отметки. Но если человек с давлением, например, 140 на 90 каждое утро "завтракает" кофе, то это может крайне плохо отразиться на здоровье, передает "Вечерняя Москва".
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с чего всё началось
Жители мегаполисов часто не завтракают и заменяют утренний прием пищи чашкой кофе.Вечерняя Москвавчера в 07:59
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Футбол
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место.
Бомбардир.ру вчера в 17:26
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Космос
«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.
Известия 03:14
Общество
Облачная погода и до 12 градусов тепла ожидается в Москве 24 октября
Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.
ТАСС вчера в 23:05
Общество
Греф пообещал желающим попасть на работу в Сбербанк «все круги ада»
В настоящий момент в инженерной школе Сбербанка проходит обучение 6 тыс. человек, а годовой выпуск будет составлять 2 тыс. человек.
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Ранее мэр Киева Виталий Кличко анонсировал начало отопительного сезона в украинской столице с 25 октября.
RT на русском 03:24
Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
Космос
Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества
Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.
ГЛАС.RU вчера в 05:04
Общество
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Российская газета 03:00
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин в России
Самой богатой женщиной России стала Елена Батурина, пишет Forbes.
РИА Новости 02:04
Спорт
В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.
Телеканал RTVI вчера в 11:14
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Финансы
Курс доллара опустился до 63,92 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2,75 копейки и составил 63,9225 рубля.
ТАСС 03:07
Армия и оружие
В Кремле предупредили курдов о силе турецкой армии
Комментируя ход развития событий в Сирийской Арабской Республике, Дмитрий Песков заметил, что в Вашингтоне не придумали ничего иного, как просто оставить курдов один на один с сильной турецкой армией.
Newvz.ru вчера в 03:33
Общество
Комиссия РАН нашла признаки лженауки в статьях кандидатов в академики
Комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой подготовила доклад о псевдонаучных публикациях у ряда кандидатов в члены-корреспонденты и академики (документ есть у РБК).
РБК 03:00
Армия и оружие
Истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Чёрным морем
Российский истребитель в Чёрном море встретил американский бомбардировщик B-52H при приближении к границе России и взял его на сопровождение, сообщили в российском Минобороны.
RT на русском вчера в 04:48
Авто
Петербургский автопром в сентябре провалился на 15%
Автостат 03:54
Наука
Белые акулы собираются в группы, чтобы вместе проводить время
Белые акулы в определенные моменты собираются в группы не просто так, выяснили ученые биологи и экологи из Австралии и Франции, а для того, чтобы вместе проводить время.
Ugpressa.ru вчера в 07:56
Общество
Уилан заявил, что охранник СИЗО угрожал ему пистолетом
ФСИН ответила на жалобу Уилана об угрозе пистолетом, заявив, что сотрудники СИЗО не могли угрожать ему этим оружием.
Интерфакс 03:53
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 22 октября в 19:17
Происшествия
Предполагаемый виновник ДТП в Петербурге был в федеральном розыске
Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки.
Газета.Ru 03:54
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС вчера в 12:10
Экономика
90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии
24 октября 1929 года фондовый рынок США рухнул, спровоцировав мировой кризис, голод и нищету.
Газета.Ru 01:21
Происшествия
Бастрыкин поручил разобраться с убийством двух девушек в Екатеринбурге
Известия вчера в 17:27
Футбол
Дибала номинирован на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Soccer.ru вчера в 19:10
Политика
В Германии оценили в 100 млрд долларов ущерб от антироссийских санкций
Немецкие предприятия за период действия ограничительных мер потеряли около 100 миллиардов долларов.
Российская газета 02:16
Путешествия
Ряд отелей, работавшие с Thomas Cook, выходят на российский рынок
Юналан подчеркнул, что у Thomas Cook на многих рынках, в том числе и на турецком, были большие объемы, поэтому сразу после остановки деятельности британского туроператора ряд отелей испытывали проблемы с загрузкой.
Интерфакс 22 октября в 12:04
Шоу-бизнес
Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик
Bimru.ru вчера в 09:45