Общество
Российская газетаВрач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам
Как объяснила Мария Бадалян, кофе рекомендуется пить людям с пониженным давлением. Так как напиток способен его повышать до нужной отметки. Но если человек с давлением, например, 140 на 90 каждое утро "завтракает" кофе, то это может крайне плохо отразиться на здоровье, передает "Вечерняя Москва".
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с чего всё началось
Жители мегаполисов часто не завтракают и заменяют утренний прием пищи чашкой кофе.Вечерняя Москвавчера в 07:59
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Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Общество
В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС
Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
REGNUM 00:33
Происшествия
Предполагаемый виновник ДТП на Обводном был в федеральном розыске
Предполагаемый виновник ДТП на Обводном канале с восемью пострадавшими находился в федеральном розыске по делу о даче взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
МР7.ру 04:14
Армия и оружие
Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Культура
Туманов о «Безнен заман»: «Наш фестиваль и наш труд признаны ЮНЕСКО»
На коллегии Министерства культуры РФ (прошла 3 февраля 2019 года) ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе отметил ценность проекта «Наше время — Безнен заман» и посчитал, что Россия будет распространять опыт проведения фестиваля на мировое сообщество, рассказал Туманов.
Татар-информ 01:44
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости 22 октября в 13:20
Единоборства
Соперником Волкова на турнире UFC в Москве станет Грег Харди
Официальный сайт ММА объявил имя нового соперника россиянина, им стал экс-игрок в американский футбол Грег Харди, которого фанаты промоушена запомнили по бою 19-го октября, в поединке с Беном Сосоли Харди во время воспользовался ингалятором из-за чего его победу признали недействительной.
ODDS.ru вчера в 01:40
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов
Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
Woman.ru вчера в 03:16
Шоу-бизнес
Александр Градский рассказал о нетребовательной молодой жене
В своем недавнем интервью Александр Градский рассказал, что у него с молодой супругой почти безупречные, очень гармоничные отношения.
Bimru.ru 02:43
Общество
Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу
Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
РИА Новости 05:47
Политика
«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети
Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
Экономика
В Госдуме решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации ЕНВД для малого бизнеса на следующий год.
Право.ру вчера в 02:58
Финансы
TCS Group провела листинг ГДР на Московской бирже
TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф-банка и «Тинькофф страхование») провела листинг ГДР (глобальных депозитарных расписок) на Московской бирже.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Известия вчера в 23:49
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Политика
AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:51
Гаджеты
Представлен необычный смартфон Hisense A5 с самым экономичным экраном
UfacityNews.ru 03:37
Политика
Путин рассказал о военном сотрудничестве с африканскими странами
У Москвы подписаны договоры в сфере военно-технического сотрудничества с десятками африканских государств, рассказал Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия — Африка".
РИА Новости 04:52
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев поделился трогательным снимком с сыном и дочерью
Отечественный исполнитель Сергей Лазарев поделился с поклонниками трогательным снимком, где он позирует рядом с сыном Никитой и дочерью Анной.
Актуальные Новости 04:25
Армия и оружие
Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии
"Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства", - сказал Песков.
Газета.Ru 05:24
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Экономика
Пенсии в России предложили платить по-новому
Центробанк России собирается до 2023 года внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) возможность выплат физлицам средств из бюджета.
Lenta.ru 04:31
Здоровье
Прививки от кори есть у 97% населения России
Против кори в России привито более 97% населения, вакцинация будет продолжаться, заявила в интервью РИА Новости на площадке форума "Россия - Африка" глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:33
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Финансы
Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых.
ТАСС вчера в 13:09