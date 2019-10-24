Жители мегаполисов часто не завтракают и заменяют утренний прием пищи чашкой кофе.

с чего всё началось

Как объяснила Мария Бадалян, кофе рекомендуется пить людям с пониженным давлением. Так как напиток способен его повышать до нужной отметки. Но если человек с давлением, например, 140 на 90 каждое утро "завтракает" кофе, то это может крайне плохо отразиться на здоровье, передает "Вечерняя Москва".

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