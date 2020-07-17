Здоровье
АБНВрач рассказала россиянам, как побороть сонливость на работе
Врач-эндокринолог, научный сотрудник МГУ Зухра Павлова рассказала, почему на работе клонит в сон и как с этим бороться. Если человека клонит в сон из-за того, что засиделся допоздна, то для работы будет все время требоваться стимуляция, в том числе едой и разными напитками.
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с чего всё началось
Чтобы преодолеть сонливость, некоторые с утра принимают контрастный душ.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Космос
Астрономы обнаружили самый далекий гамма-всплеск во Вселенной
РИА Новости 14 июля в 11:33
Происшествия
В Татарстане ищут двух подростков, пропавших около плотины
Спасатели и полицейские в четверг вечером ищут двух подростков 2003 и 2005 годов рождения, ушедших из деревни в Буинском районе Татарстана к местной плотине, у которой позже были найдены их вещи, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
РИА Новости вчера в 14:29
Общество
Песков дал совет тем, кто заболел
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лучше «не запускать» болезнь и не допускать начала пневмонии.
RT на русском 06:17
Происшествия
СК назвал основной мотив преступной деятельности губернатора Фургала
Обвиняемый в организации заказных убийств губернатор Хабаровского края Сергея Фургал принимал решения о совершении преступлений с целью продвижения собственных бизнес-интересов, утверждает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
РАПСИ вчера в 11:23
Политика
Песков оценил реализацию Киевом Минских соглашений
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает последовательную линию, чтобы вместе с ФРГ и Францией использовать свою часть влияния на Киев для реализации минских соглашений.
РИА Новости 05:57
Футбол
Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей 15 июля в 12:44
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала
Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 05:57
Музыка
У Miyagi и Andy Panda вышел новый альбом «Yamakasi»
Кстати, музыку к пяти трекам с альбома написал племянник Miyagi — Амиран Кудзаев (под ником Velocity).
Moi-portal.ru 04:15
Политика
Памфилова выступила за перенос единого дня голосования
В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 08:35
Авто
Nissan представил самый маленький кроссовер
Японский автопроизводитель официально презентовал самый компактный паркетник в своей линейке, Nissan Magnite Concept.
Somanyhorses 04:32
Общество
Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе
"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
Общество
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли сотрудники правоохранительных органов, они проводят обыск.
РБК 06:22
Футбол
Главный тренер «Сочи» рассказал, как в команде был выявлен коронавирус
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил, почему о заболевших стало известно буквально за несколько часов до матча с «Тамбовом».
Советский спорт 04:56
Политика
Песков заявил, что у России и США нет повода для «медового месяца»
Отношения России и США очень близкими не были никогда, повода для "медового месяца" нет и сейчас.
ТАСС 04:28
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Происшествия
В ДТП на Кумысной поляне пострадали три человека
По данным "ЧП Саратов", в ДТП пострадали три человека – водитель "Калины" и пассажиры обоих автомобилей.
Взгляд-инфо 05:54
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
Общество
Сотрудники СГЭТ отказались выходить на маршруты из-за низких зарплат
Сотрудники СГЭТ объявили забастовку и отказались выйти на маршруты для обслуживания людей в пятницу утром.
Московский Комсомолец 02:38
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Общество
Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными
Автор другой петиции, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян отмечает, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов химиков.
BFM.ru 02:50
Политика
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России
"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
Общество
Ростовский губернатор анонсировал очередное снятие ограничений
Очередное снятие ограничений анонсировал донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 06:20
Общество
Тюменец снял на видео 92-летнего ветерана, копающегося в мусорном баке
Новости Тюмени 72.ru вчера в 11:42
Армия и оружие
США запускают производство оружия советского образца
Национальная служба новостей 15 июля в 06:50
Экономика
Собянин заявил о созданном в Москве «запасе прочности» перед эпидемией
Приостановка работы кафе, ресторанов и торговых предприятий затронула каждого москвича, при этом в последние годы Москве удалось создать «запас прочности» на случай кризиса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радио «Комсомольская правда».
РБК 04:32
Общество
Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы
В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
Армия и оружие
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04