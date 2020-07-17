Чтобы преодолеть сонливость, некоторые с утра принимают контрастный душ.

с чего всё началось

Врач-эндокринолог, научный сотрудник МГУ Зухра Павлова рассказала, почему на работе клонит в сон и как с этим бороться. Если человека клонит в сон из-за того, что засиделся допоздна, то для работы будет все время требоваться стимуляция, в том числе едой и разными напитками.

Врач рассказала россиянам, как побороть сонливость на работе

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