Футбол
ЧемпионатВрач сборной России назвал сроки восстановления Черышева и Баринова
Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился информацией о травмах полузащитников Дениса Черышева и Дмитрия Баринова.
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Происшествия
СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки.
Вести.Ru 04:25
Общество
Медведев в шутку посоветовал привиться от Эболы вместо гриппа
Позже, в ходе совещания по развитию генетических технологий, глава правительства в шутку заявил, что те, кто не привился от гриппа, могут воспользоваться вакциной от лихорадки Эбола, передает «РИА Новости».
Известия 03:34
Гаджеты
Новые мобильные процессоры APU Ryzen получат мощный iGPU Vega 15
Новые мобильные процессоры AMD Ryzen 4000 получат iGPU Vega 12 и 13.
Дни24 вчера в 05:16
Политика
Соловьёв отреагировал на возбуждение дела против него на Украине
Российский журналист Владимир Соловьёв прокомментировал возбуждение украинской стороной уголовного дела против него.
RT на русском 06:16
Армия и оружие
США хотят создать в Сирии отдельное квазигосударство, заявил Лавров
Накануне Лавров заявил, что попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения противозаконны и не несут ничего хорошего.
РИА Новости 06:22
Интернет
YouTube будет удалять аккаунты, которые не приносят прибыли
В разделе «временная блокировка и удаление аккаунта» появилось новое условие, по нему видеохостинг YouTube может прекращать доступ аккаунта ко всему серверу.
ToDay News Ufa вчера в 10:27
Общество
Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино
Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Коммерсантъ 06:34
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
Авто
Mitsubishi представила внедорожную версию Mitsubishi Xpander
В линейку Mitsubishi Xpander вошла вариация Cross: подобный кроссвэн отличается от простой модели по размерам, пластиковым накладкам на колесных арках и порогах, а еще рейлингам на крыше.
Car.ru 05:44
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Футбол
Тайсон: «Подумал, что пора возвращаться в Бразилию»
Спорт-Экспресс вчера в 23:02
Происшествия
В Тюмени курсант военно-инженерного училища умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного училища умер в больнице от вирусного менингита, контактировавшие с ним военные помещены в лазарет для обследования, говорится в сообщении Центрального военного округа.
РИА Новости 04:21
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать имущество не только у семей, но и у знакомых коррупционеров - в случае если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена.
Газета.Ru 01:41
Политика
В Кремле прокомментировали засекречивание дела Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следствие имеет право засекретить уголовное дело в определенных случаях.
Национальная служба новостей 05:58
Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Хоккей
Панарин высказался об адаптации в «Рейнджерс»
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался о своей адаптации в новом клубе.
Газета.Ru вчера в 23:34
Происшествия
Пожар произошел на территории Северной ТЭЦ в Петербурге
Ангар загорелся на территории Северной ТЭЦ в Петербурге.
РЕН ТВ 06:24
Общество
Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн
Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.
RT на русском 05:23
Политика
Парламент Молдавии отправил правительство в отставку
Парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Майей Санду, сформированному коалицией социалистов и проевропейским блоком Acum.
Коммерсантъ 06:30
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Общество
Кирилл Терешин лишился «рук-базук»
Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», удалили токсичный синтол из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 06:36
Футбол
Футболисты «Ювентуса» ждут извинений от Роналду
Metaratings 06:13
Политика
Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Известия вчера в 21:55
Общество
Мэрия Екатеринбурга возобновляет войну за землю для метро
Напомним, станция «Бажовская» является ключевой точкой проанонсированного мэрией проекта строительства третьей ветки екатеринбургского метрополитена.
Европейско-Азиатские новости вчера в 07:28
Происшествия
Расчленивший аспирантку Соколов попросил в СИЗО книгу и очки
Московский Комсомолец вчера в 18:21
Политика
Назарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 03:10
Кино
Стало известно, какие новые супергерои появятся в фильмах Marvel
Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя, сообщает Independent.
РИА Новости вчера в 18:10