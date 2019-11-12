Футбол

ЧемпионатЧемпионатВрач сборной России назвал сроки восстановления Черышева и Баринова

Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился информацией о травмах полузащитников Дениса Черышева и Дмитрия Баринова.
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Все о мышечных травмах на примере Черышева: врачи отказываются от операций, выявить их на начальной стадии – гордость

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Врач сборной России назвал сроки восстановления Черышева и Баринова

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Врач сборной России прокомментировал состояние Черышева, Головина и Баринова. Увы, его слова заставили вспомнить ноябрь прошлого года

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Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки.
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Позже, в ходе совещания по развитию генетических технологий, глава правительства в шутку заявил, что те, кто не привился от гриппа, могут воспользоваться вакциной от лихорадки Эбола, передает «РИА Новости».
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Новые мобильные процессоры APU Ryzen получат мощный iGPU Vega 15

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Российский журналист Владимир Соловьёв прокомментировал возбуждение украинской стороной уголовного дела против него.
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Накануне Лавров заявил, что попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения противозаконны и не несут ничего хорошего.
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Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
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Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
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В Тюмени курсант военно-инженерного училища умер от менингита

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного училища умер в больнице от вирусного менингита, контактировавшие с ним военные помещены в лазарет для обследования, говорится в сообщении Центрального военного округа.
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КС разрешил изымать имущество у семей и друзей коррупционеров

Конституционный суд разрешил изымать имущество не только у семей, но и у знакомых коррупционеров - в случае если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена.
Газета.Ru 01:41
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В Кремле прокомментировали засекречивание дела Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следствие имеет право засекретить уголовное дело в определенных случаях.
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Армия и оружие

Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»

Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
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Панарин высказался об адаптации в «Рейнджерс»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался о своей адаптации в новом клубе.
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Ангар загорелся на территории Северной ТЭЦ в Петербурге.
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Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн

Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.
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Парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Майей Санду, сформированному коалицией социалистов и проевропейским блоком Acum.
Коммерсантъ 06:30
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Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
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Напомним, станция «Бажовская» является ключевой точкой проанонсированного мэрией проекта строительства третьей ветки екатеринбургского метрополитена.
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Расчленивший аспирантку Соколов попросил в СИЗО книгу и очки

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Назарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
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Стало известно, какие новые супергерои появятся в фильмах Marvel

Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя, сообщает Independent.
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