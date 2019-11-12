Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о травмах полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева и хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова. Оба не помогут национальной команде в матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.

Врач сборной России рассказал о травмах Черышева и Баринова

Хоккей ХК «Спартак» впервые за шесть лет обыграл ЦСКА Хоккеисты московского "Спартака" впервые с сентября 2013 года обыграли ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Происшествия СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки.

Кино В сети появился трейлер «Соника в кино» с обновленным персонажем Компания Paramount Pictures представила новый трейлер фильма "Соник в кино" с обновленным персонажем, которого создатели фильма изменили после недовольства фанатов.

Политика Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Армия и оружие «Русские витязи» получили четыре новых истребителя Су-35С Четыре новых истребителя Су-35С, поступившие на вооружение пилотажной группы "Русские витязи", прибыли на аэродром Кубинка в Подмосковье, сообщает Минобороны РФ.

Политика Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество У известной украинской телеведущей обнаружили рак Ведущая украинского телеканала «1+1» Алла Мазур рассказала, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.

Интернет Instagram запустил клона TikTok Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.

Происшествия В Дагестане люди пошли на штурм здания горгаза из-за холода в домах Судя по роликам, попавшим в социальные сети, во дворе компании собрались сотни возмущенных горожан, в основном — женщины.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Футбол Футболисты сборной России отказываются играть с Бельгией в новой форме Футболисты сборной России отказываются выходить на матч отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии в новой форме.

Политика Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".

Политика Порошенко заявил о непременном возвращении Крыма в состав Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернется в состав страны.

Происшествия В Польше тела двух украинцев нашли среди фруктов в холодильной камере Тела двух граждан Украины были обнаружены в анаэробной холодильной камере для хранения фруктов в польской деревне Садковице.

Политика Макрон и Трамп договорились о встрече до саммита НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп договорились о встрече до декабрьского саммита НАТО.

Политика Основатель скандальных «Белых касок» погиб в Стамбуле В понедельник турецкие СМИ сообщили о гибели в Стамбуле одного из основателей работающей в Сирии неправительственной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье.

Игры Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.

Происшествия Мать доцента Соколова сообщила о его «скандалах» с убитой аспиранткой Людмила Соколова, мать обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Олега Соколова, рассказала «Пятому каналу» о сыне и его отношениях с погибшей аспиранткой Анастасией Ещенко.

Шоу-бизнес Панин снял на видео, как привязывает дочь к батарее Актер Алексей Панин снял на видео, как наказывает свою дочь Анну за беспорядок в квартире. Поклонники оценили чувство юмора артиста.

Энергетика Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.

Политика Россия призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что 31 декабря истекает срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса.

Здоровье В России изменятся правила получения медсправок на водительские права С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.

Футбол Роналдиньо объявил о возвращении в «Барселону» Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо сообщил, что вернется в каталонский клуб. Какую именно должность он займет, пока не известно.

Общество Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля» Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.