Футбол

Sport24.ruSport24.ruВрач сборной России рассказал о травмах Черышева и Баринова

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о травмах полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева и хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова. Оба не помогут национальной команде в матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.
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Все о мышечных травмах на примере Черышева: врачи отказываются от операций, выявить их на начальной стадии – гордость

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Врач сборной России рассказал о травмах Черышева и Баринова

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