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Sport24.ruВрач сборной России рассказал о травмах Черышева и Баринова
Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о травмах полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева и хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова. Оба не помогут национальной команде в матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.
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