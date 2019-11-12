Футбол
Sport24.ruВрач сборной России рассказал о травмах Черышева и Баринова
Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о травмах полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева и хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова. Оба не помогут национальной команде в матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:42, Вашингтон
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Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
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КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
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Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
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СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова
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РЕН ТВ 03:03
Общество
Малышева подаст в суд на ряд СМИ
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Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию на Украине
Газета.Ru вчера в 12:07
Политика
ФСИН направила в Госдуму предложение о правке закона о беспилотниках
Федеральная служба исполнения наказаний направила в Госдуму предложение о принятии правки в законодательстве о беспилотниках, дающую ей полномочия, аналогичные остальным силовым структурами страны, заявил зампред парламентского комитета Александр Хинштейн.
Экономика сегодня 08:08
Политика
В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным
Заявление прозвучало, как ответ на вопрос, зачем вообще Зеленский так жаждет встречи с Владимиром Путиным.
Аргументы недели 07:02
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
РИА Новости 05:16
Экономика
Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета 08:00
Общество
Путин одобрил внедрение в России нового налога
Президент России Владимир Путин согласился внедрить по всей России новый налог для самозанятых.
Инвест-Форсайт вчера в 11:00
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Ведущая передачи "Время" на Первом канале Екатерина Андреева прокомментировала заявление своего коллеги Андрея Малахова о его заработной плате.
РИА Новости 07:56
Футбол
Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
REGNUM 03:49
Происшествия
Историческое здание 19-го века загорелось в Твери
Историческое здание конца 19-го века горит в Твери. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 08:36
Общество
Ространснадзор обязал «Победу» изменить правила провоза ручной клади
Ространснадзор обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила провоза ручной клади, говорится в материалах в системе «СПАРК-Интерфакс».
Ведомости 06:03
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл могут серьезно обидеть королеву Елизавету II
Millionaire.ru 08:38
Армия и оружие
Россия и Турция завершили четвертое совместное патрулирование в Сирии
По информации ведомства, «четвертый совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции завершил совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии».
Страна Советов on-line вчера в 09:56
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесник» на шасси ГАЗ-66
В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
Car.ru вчера в 05:13
Политика
Кремль назвал проявлением цензуры идею доступа в интернет по паспорту
Предложение ввести обязательную регистрацию граждан по паспорту при доступе в интернет привело бы к цензуре и нарушению прав человека.
РБК 04:39
Здоровье
Из больницы в Юрьевце ушли шесть врачей
Из Юрьевецкой больницы одновременно уволилось шесть врачей. Об этом сегодня сообщила Зебра-ТВ .
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Происшествия
Доцент СПбГУ просит в СИЗО очки и книги
Во вторник, 12 ноября, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов просит очки и книги.
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Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу
Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу.
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Происшествия
Дело возбуждено по факту угона «скорой помощи» в Нижегородской области
По факту угона машины скорой помощи в Нижегородской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает МВД РФ 12 ноября 2019 года.
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Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru вчера в 06:10
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СМИ узнали о нахождении осужденной в Кувейте россиянки в посольстве
В мае прошлого года суд в Кувейте вынес россиянке Лазаревой приговор в виде десяти лет тюремного заключения и штрафу в замере $72,8 млн по обвинению в хищении $36 млн.
РБК 03:38
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Назарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 03:10
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В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Специалисты государственной компании "Автодор" призвали уменьшить период эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение этого условия, сообщает RT со ссылкой на соответствующее исследование.
РИА Новости 06:14