Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о травмах полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева и хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова. Оба не помогут национальной команде в матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.

Врач сборной России рассказал о травмах Черышева и Баринова

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».

Происшествия СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова Криминалистов центрального аппарата Следственного комитета РФ направили в Санкт-Петербург для проверки сведений о других возможных преступлениях арестованного историка Олега Соколова, сообщается на сайте СК.

Политика ФСИН направила в Госдуму предложение о правке закона о беспилотниках Федеральная служба исполнения наказаний направила в Госдуму предложение о принятии правки в законодательстве о беспилотниках, дающую ей полномочия, аналогичные остальным силовым структурами страны, заявил зампред парламентского комитета Александр Хинштейн.

Политика В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным Заявление прозвучало, как ответ на вопрос, зачем вообще Зеленский так жаждет встречи с Владимиром Путиным.

Экономика Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.

Общество Путин одобрил внедрение в России нового налога Президент России Владимир Путин согласился внедрить по всей России новый налог для самозанятых.

Общество Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова Ведущая передачи "Время" на Первом канале Екатерина Андреева прокомментировала заявление своего коллеги Андрея Малахова о его заработной плате.

Футбол Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Происшествия Историческое здание 19-го века загорелось в Твери Историческое здание конца 19-го века горит в Твери. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Общество Ространснадзор обязал «Победу» изменить правила провоза ручной клади Ространснадзор обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила провоза ручной клади, говорится в материалах в системе «СПАРК-Интерфакс».

Армия и оружие Россия и Турция завершили четвертое совместное патрулирование в Сирии По информации ведомства, «четвертый совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции завершил совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии».

Политика Кремль назвал проявлением цензуры идею доступа в интернет по паспорту Предложение ввести обязательную регистрацию граждан по паспорту при доступе в интернет привело бы к цензуре и нарушению прав человека.

Здоровье Из больницы в Юрьевце ушли шесть врачей Из Юрьевецкой больницы одновременно уволилось шесть врачей. Об этом сегодня сообщила Зебра-ТВ .

Происшествия Доцент СПбГУ просит в СИЗО очки и книги Во вторник, 12 ноября, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов просит очки и книги.

Происшествия Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу.

Происшествия Дело возбуждено по факту угона «скорой помощи» в Нижегородской области По факту угона машины скорой помощи в Нижегородской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает МВД РФ 12 ноября 2019 года.

Общество СМИ узнали о нахождении осужденной в Кувейте россиянки в посольстве В мае прошлого года суд в Кувейте вынес россиянке Лазаревой приговор в виде десяти лет тюремного заключения и штрафу в замере $72,8 млн по обвинению в хищении $36 млн.

Политика Назарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.