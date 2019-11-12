Футбол

Sport24.ruSport24.ruВрач сборной России рассказал о травмах Черышева и Баринова

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о травмах полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева и хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова. Оба не помогут национальной команде в матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.
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