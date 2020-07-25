Коронавирус

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиВрач сборной Украины по футболу скончался от коронавируса

Врач национальной команды Украины по футболу Антон Худаев (на фото) умер от COVID-19. Ему было всего 48 лет, сообщают «ВЕСТИ.RU» У мужчины на фоне коронавирусной инфекции довольно быстро развилась пневмония.
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Врач сборной Украины скончался от коронавируса на 49-м году жизни

Чемпионат03:50

Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса

Интерфакс-Спортвчера в 16:38

Врач сборной Украины по футболу скончался от коронавируса

РИА Новостивчера в 16:04

Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса

Metaratingsвчера в 16:09

Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса

Газета.Ruвчера в 15:57

Врач сборной Украины Худаев умер на 49-м году жизни из-за последствий коронавируса

Sport24.ruвчера в 15:30

Врач сборной Украины умер от коронавируса

Спорт-Экспрессвчера в 15:10
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Происшествия

В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину

РИА Новости 09:43
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Экономика

Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия 03:47
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Кино

Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов» Джон Сэксон

Evo-rus.com 03:50
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Общество

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
РБК вчера в 22:49
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Игры

Студия GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В этом году GSC выпустит S.T.A.L.K.E.R 2. Из трейлера можно понять, что вторая часть сохранила в себе локации первой, например место, где у костра сидят люди с гитарой.
iReactor 23 июля в 17:29
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Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Газета.Ru вчера в 11:37
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Происшествия

Обнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика

Спасатели нашли тело пропавшего в пятницу, 24 июля, в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика.
Газета.Ru 05:39
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Футбол

«Спартак» отметил неделю без отмененных мячей

Московский "Спартак" иронично отметил неделю без отмененных мячей.
Газета.Ru 07:59
Футбол

Матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» могут отменить

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом», запланированный на 7 августа, находится под угрозой срыва.
Общественная служба новостей 10:01
Общество

Нейтрализующую коронавирус защитную маску создали в Португалии

Сотрудники Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали нейтрализующую вызывающей COVID-19 коронавирус маску создали.
МедиаПоток 05:37
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Общество

В РФ семьи с детьми до трех лет получат в августе по 15 тыс. рублей

Семьи, в которых воспитываются дети в возрасте до трех лет, вправе рассчитывать на единовременную выплату в объеме 15 000 рублей.
Live24 07:09
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Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

Российская газета вчера в 07:07
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Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета вчера в 09:54
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Политика

США планируют выделить на поддержку экономики еще триллион долларов

Весной конгресс уже выделил на поддержку экономики около 3 триллионов долларов.
РИА Новости 09:59
Общество

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
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Политика

Шойгу представил Путину ряд предложений по программе вооружения

Министр обороны России Сергей Шойгу представил российскому президенту Владимиру Путину предложения по более качественному и объёмному выполнению программы вооружения.
RT на русском 09:22
27
Армия и оружие

Минобороны объявило об испытаниях первой подлодки-носителя «Посейдона»

Военно-морской флот (ВМФ) совместно с «Оборонпромом» проводит испытания первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов «Посейдон».
Известия 04:45
13
Армия и оружие

Истребители США дважды за шесть минут опасно сближались с иранским самолетом

Американские истребители F-15 дважды за шесть минут опасно близко подлетали к пассажирскому лайнеру Ирана Mahan Air, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:59
Происшествия

В Химках эвакуировали три жилых дома из-за сообщений о «минировании»

РИА Новости 10:00
Интернет

В Telegram появились видеозвонки на iOS в тестовом режиме

Мессенджер Telegram начал тестировать видеозвонки. Об этом сообщает портал "Код Дурова". Пока что новая функция доступна только на iOS.
Газета.Ru 07:18
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Наука

Ученые: как коронавирус вызывает потерю запаха

Исследование о причинах потери обоняния при коронавирусе провела команда специалистов из Гарвардской Медицинской школы.
РИА ОмскПресс вчера в 19:04
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Политика

Антироссийская истерия президента Вучича продолжается

Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера".
REGNUM вчера в 12:36
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Общество

В ПФР сообщили об условиях доплаты к пенсии в размере 2 843 рубля

Определенная категория российских пенсионеров может претендовать на денежную доплату в размере 2 843 рублей.
iReactor вчера в 12:54
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
1,2K
Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
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Здоровье

Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
21
Гаджеты

Представлен первый в мире SSD на 4 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0

Игромания.ру 08:25
Происшествия

В Санкт-Петербурге из-за взрыва бочек с квасом пострадал один человек

РБК 08:37
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Здоровье

126 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 26 июля, на Дону за последние сутки у 126 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:17
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Политика

Кадыров заявил о готовности чеченцев попасть под санкции США

РБК 09:49
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Главное