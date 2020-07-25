Коронавирус
Ореанда-НовостиВрач сборной Украины по футболу скончался от коронавируса
Врач национальной команды Украины по футболу Антон Худаев (на фото) умер от COVID-19. Ему было всего 48 лет, сообщают «ВЕСТИ.RU» У мужчины на фоне коронавирусной инфекции довольно быстро развилась пневмония.
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Врач сборной Украины Худаев умер на 49-м году жизни из-за последствий коронавируса
Sport24.ruвчера в 15:30
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:29, Ашберн
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
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Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
РБК вчера в 22:49
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Студия GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В этом году GSC выпустит S.T.A.L.K.E.R 2. Из трейлера можно понять, что вторая часть сохранила в себе локации первой, например место, где у костра сидят люди с гитарой.
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В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
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Обнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика
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«Спартак» отметил неделю без отмененных мячей
Московский "Спартак" иронично отметил неделю без отмененных мячей.
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Матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» могут отменить
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом», запланированный на 7 августа, находится под угрозой срыва.
Общественная служба новостей 10:01
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Нейтрализующую коронавирус защитную маску создали в Португалии
Сотрудники Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали нейтрализующую вызывающей COVID-19 коронавирус маску создали.
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В РФ семьи с детьми до трех лет получат в августе по 15 тыс. рублей
Семьи, в которых воспитываются дети в возрасте до трех лет, вправе рассчитывать на единовременную выплату в объеме 15 000 рублей.
Live24 07:09
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СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
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Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета вчера в 09:54
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США планируют выделить на поддержку экономики еще триллион долларов
Весной конгресс уже выделил на поддержку экономики около 3 триллионов долларов.
РИА Новости 09:59
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
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Шойгу представил Путину ряд предложений по программе вооружения
Министр обороны России Сергей Шойгу представил российскому президенту Владимиру Путину предложения по более качественному и объёмному выполнению программы вооружения.
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Армия и оружие
Минобороны объявило об испытаниях первой подлодки-носителя «Посейдона»
Военно-морской флот (ВМФ) совместно с «Оборонпромом» проводит испытания первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов «Посейдон».
Известия 04:45
Армия и оружие
Истребители США дважды за шесть минут опасно сближались с иранским самолетом
Американские истребители F-15 дважды за шесть минут опасно близко подлетали к пассажирскому лайнеру Ирана Mahan Air, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:59
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В Telegram появились видеозвонки на iOS в тестовом режиме
Мессенджер Telegram начал тестировать видеозвонки. Об этом сообщает портал "Код Дурова". Пока что новая функция доступна только на iOS.
Газета.Ru 07:18
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Ученые: как коронавирус вызывает потерю запаха
Исследование о причинах потери обоняния при коронавирусе провела команда специалистов из Гарвардской Медицинской школы.
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Антироссийская истерия президента Вучича продолжается
Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера".
REGNUM вчера в 12:36
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В ПФР сообщили об условиях доплаты к пенсии в размере 2 843 рубля
Определенная категория российских пенсионеров может претендовать на денежную доплату в размере 2 843 рублей.
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Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
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РБК 05:38
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
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Представлен первый в мире SSD на 4 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0
Игромания.ру 08:25
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126 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 26 июля, на Дону за последние сутки у 126 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:17