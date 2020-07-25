Коронавирус
Life.ruВрач сборной Украины по футболу умер в 48 лет от коронавируса
Уточняется, что инфекция поразила 70% лёгких доктора, он находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких и скончался от остановки сердца. В клубе из Харькова Худаев проработал более 20 лет. В штаб национальной сборной впервые вошёл в 2010 году, во второй раз — в 2016-м.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:05, Ашберн
Общество
В КНДР зафиксирован первый случай подозрения на коронавирус
Власти КНДР сообщили о первом случае подозрения на коронавирусную инфекцию на территории страны.
Вести.Ru 18:45
Футбол
ФК «Зенит» завоевал Кубок России
Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл в субботу подмосковные «Химки» в финале розыгрыша Олимп-Кубка России-2019/20.
BFM.ru 12:15
Наука
Новый протокол управления сновидениями увеличивает креативность
Evo-rus.com вчера в 01:22
Космос
Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды
Российская газета 23 июля в 04:40
Происшествия
В Портленде во время протестов одного человека ранили ножом
Портленд, США, 25 июля 2020, 22:54 — REGNUM В американском Портленде во время протестов один человек получил ножевые ранения, говорится в заявлении, опубликованном на сайте полицейского управления города.
REGNUM 15:54
Общество
Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения
В МИД России объяснили, что Танзания наряду с Турцией и Великобританией была выбрана для возобновления международных рейсов, так как является популярным среди российских туристов направлением.
Газета.Ru 10:53
Армия и оружие
В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО
Российская газета 14:53
Наука
Выявлен самый древний штамм оспы в останках эпохи викингов
Evo-rus.com вчера в 11:16
Игры
Epic Games потратила 42 млн долларов на гранты для разработчиков
Epic Games выдала в виде грантов 42 миллиона долларов из 100 запланированных.
Cyber.sports.ru 06:16
Общество
Мэр Комсомольска-на-Амуре встал на сторону протестующих в поддержку Фургала
Благодарность вышедшим на улицы сторонникам арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выразил мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник.
ИА Красная Весна 05:11
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия 23 июля в 22:41
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета 09:54
Политика
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости 12:44
Общество
Россиянам рекомендовали сделать прививки от гриппа и пневмококка
Минздрав РФ порекомендовал россиянам к осени сделать прививки от гриппа и пневмококка.
Телеканал 360° 16:58
Общество
Мясников высказался на тему открытия школ в новом учебном году
Мясников объяснил, что дети не болеют коронавирусной инфекцией, а "мультивоспалительный синдром", о котором пишут в СМИ, может возникнуть при любом вирусе.
iReactor 18:20
Игры
Ary and the Secret of Seasons выходит 1 сентября
Издательство Modus Games и студия eXiin объявили дату релиза приключенческого боевика Ary and the Secret of Seasons.
Игромания.ру 23 июля в 11:11
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
Политика
Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году
Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году.
Lenta.ru 13:59
Музыка
Впервые за 39 лет поп-группа ABBA выпустит пять новых песен
Легендарная поп-группа ABBA записала пять новых композиций. Музыканты собираются познакомить поклонников с новинками в 2021 году.
iReactor 23 июля в 00:59
Кино
Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос
Piter.tv вчера в 08:16
Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
Общество
ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам
Арбитры ВТО признали правоту России в 30-летнем споре с Евросоюзом по поводу антидемпинговых механизмов, при которых ЕС не учитывает затраты российских предприятий на покупку сырья.
Газета.Ru вчера в 14:25
Космос
РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты
РИА Новости вчера в 20:37
Наука
В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса
Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия придумали особое миниатюрное устройство, которое в будущем может позволить моментально выявить заражение коронавирусом, сообщается в статье на сайте университета.
РИА Новости 15:17
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Ранее сообщалось, что Китай заместил российские двигатели.
ToDay News Ufa 23 июля в 08:50
Единоборства
Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова
«Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.
Lenta.ru 09:26