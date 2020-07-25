Коронавирус

Life.ruLife.ruВрач сборной Украины по футболу умер в 48 лет от коронавируса

Уточняется, что инфекция поразила 70% лёгких доктора, он находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких и скончался от остановки сердца. В клубе из Харькова Худаев проработал более 20 лет. В штаб национальной сборной впервые вошёл в 2010 году, во второй раз — в 2016-м.
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Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса

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Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса

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